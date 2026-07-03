-Vídeo do acidente na Serra de Taquaruçu (1.3429187)\nUm vídeo gravado pelo vendedor Renato Wrasse mostra o exato momento em que um caminhão passa em alta velocidade, atinge carros estacionados no mirante da Serra de Taquaruçu e cai em uma ribanceira. O acidente aconteceu no início da tarde desta sexta-feira (3), na TO-030, em Palmas.\nAs imagens foram registradas do interior do veículo conduzido por Wrasse e publicadas nas redes sociais. No vídeo, o caminhão aparece descendo a serra em velocidade elevada. Em seguida, atinge veículos que estavam parados no mirante e sai da pista, caindo na ribanceira às margens da rodovia.\nConforme a Polícia Militar (PM), apesar da gravidade do impacto, o motorista do caminhão não sofreu lesões e nenhuma outra pessoa ficou ferida. Os militares informaram que uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) precisou ser acionada e prestou apoio preventivo no local.