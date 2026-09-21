-Vídeo (1.3458787)\nUma bomba foi jogada contra clientes de um bar na Avenida Portugal, no Setor Marista, em Goiânia, durante a madrugada deste domingo (20). Segundo informações da Polícia Civil (PC), um grupo que passava pelo local em um carro acendeu um artefato explosivo e incendiário caseiro e o lançou em direção ao estabelecimento como um suposto "desafio". Duas pessoas ficaram feridas. Imagens divulgadas pela polícia mostram o momento do crime (veja acima).\nComo os nomes dos envolvidos não foram divulgados, O DAQUI não conseguiu localizar as defesas. Segundo o delegado Rilmo Braga, uma das vítimas teve perfuração no tímpano e outra sofreu escalpelamento. Ele também informou à TV Anhanguera que uma das vítimas estava em estado grave, mas sem risco de morte. Procurada pelo O DAQUI, a Polícia Civil não soube informar o estado de saúde atualizado dos feridos. As identidades das vítimas também não foram divulgadas.