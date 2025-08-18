-Vídeo (1.3301526)\nUma paraquedista de 35 anos ficou gravemente ferida após cair durante um voo na Vila Formosa, em Anápolis, à 55 km de Goiânia. De acordo com os bombeiros, ela ficou inconsciente e apresentava sangramento no nariz. Um vídeo mostra a mulher caindo e o avião sobrevoando ao lado dela (assista acima). O acidente é investigado pelo 3º DP de Anápolis.\nEm nota, a empresa responsável pelo salto disse que está prestando toda assistência a mulher que é uma “aluna que está em formação e teve uma intercorrência no momento da saída do avião”. Também disse que “passando esse primeiro momento, que é assistência a ela, a família, a imprensa, vai se dedicar à parte técnica e entender o que realmente aconteceu para sistematizar procedimentos para que isso não mais aconteça" (confira a nota na íntegra ao final da reportagem).