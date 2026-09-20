-VÍDEO DAQUI: Mulher sendo prensada contra parede por motorista sem CNH em Goiânia (1.3458342)\nUma mulher de 67 anos foi prensada contra a parede por um carro dirigido por uma jovem de 21 anos, que não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH), em Goiânia. Câmeras de segurança registraram o momento em que o veículo avança de repente e atinge a vítima (assista acima).\nA reportagem tentou contato com a motorista, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.\nO acidente aconteceu neste sábado (19), no Setor Sudoeste. A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) com ferimentos graves. A reportagem procurou o Hugo para saber o estado de saúde atualizado dela, mas a unidade disse que não fornece informações sobre atendimentos médicos.