Aos 25 anos, a influenciadora digital Viih Tube mostrou nas redes sociais a mudança significativa que teve no seu peso corporal ao longo do último ano. Pelo Instagram, ela exibiu uma foto na qual aparece se pesando. Na balança, é possível ver que a ex-BBB está atualmente com 61 quilos. "Eu pesava 82 quilos um ano atrás", disse. Nos últimos 12 meses foram 21 quilos eliminados.
A famosa decidiu mudar seus hábitos e adotar uma rotina fitness após dar à luz Ravi, seu filho caçula com Eliezer. Com isso, ela passou a treinar com frequência junto com o marido e mudou sua alimentação.
Viih também se submeteu a um combo de intervenções estéticas, composto por cirurgias como lipoaspiração e abdominoplastia.