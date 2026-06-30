Agentes da Guarda Metropolitana de Palmas (Lia Mara/Prefeitura de Palmas)\nA Guarda Metropolitana de Palmas (GMP) concluiu a sindicância administrativa e punitiva contra um dos servidores envolvidos na suspeita de omissão durante um estupro em frente à base da corporação na Praia da Graciosa, um dos principais pontos turísticos e de lazer na capital.\nO comando da instituição aplicou a penalidade de 25 dias de suspensão ao guarda Alessandro Gomes Neves. A investigação interna confirmou a negligência do agente durante o crime cometido contra uma mulher em estado de vulnerabilidade, no domingo de Carnaval deste ano. A conclusão da sindicância ocorreu na última sexta-feira (26).\nA apuração do Jornal do Tocantins revelou detalhes da decisão da comissão sindicante. Alessandro Gomes Neves ocupava a mesma sala de onde partiram as gravações do vídeo que circulou nas redes sociais. A instrução processual derrubou a tese de "ponto cego" apresentada pelo servidor.