A Prefeitura de Goiânia pretende sinalizar o local onde estão as quatro gameleiras na Praça Mestre Maria Henriqueta Péclat, conhecida como Praça da Cirrose, no setor Oeste, para impedir o estacionamento de veículos na área de risco. A medida seguirá até a vistoria conjunta do Ministério Público de Goiás (MP) e da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma), que vai definir o corte ou poda dos espécimes.\nDe acordo com a Amma, duas árvores apresentam falhas estruturais e risco iminente de queda, enquanto as outras duas precisam ser podadas.\nO jornal teve acesso ao Ofício nº 384/2026, em que a Procuradoria-Geral do Município (PGM) responde à solicitação do MP e encaminha três laudos, que registram as diferentes avaliações das árvores. O documento também sugere uma vistoria conjunta com o Ministério Público, com participação da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema).