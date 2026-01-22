Foi enviada uma Ação Civil Pública para sanar os problemas do local (Dicom/MPTO)\nFalta de móveis, atrasos de consultas e falta de climatização adequada foram identificados na Ala Pediátrica do Hospital Geral de Palmas (HGP). A situação foi confirmada após uma vistoria do Ministério Público do Estado (MPE).\nOs problemas foram detectados pela promotora de Justiça Araína Cesárea, que acompanha a ala pediátrica desde a instalação no HGP, em 2021. Além disso, foi enviada uma Ação Civil Pública para sanar os problemas do local, com um relatório detalhado das deficiências encontradas durante as vistorias, o qual será juntado ao processo judicial.\nA Secretaria de Estado da Saúde (SES), esclareceu que em relação às consultas no ambulatório pediátrico, são ofertadas de forma regulares. É destacou que se tratam de especialidades raras, com vazios assistenciais que refletem o cenário nacional.