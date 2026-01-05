A jovem Ingrid Lorane Negreiros Santos, de 22 anos, vítima de feminicídio em Palmas, registrou quatro denúncias de violência doméstica contra o marido Ires Rodrigues do Nascimento, de 36 anos, antes de ser assassinada. O homem foi preso preventivamente por determinação da Justiça.\nO crime aconteceu no Jardim Taquari, região sul da capital, no sábado (3). Ingrid foi morta a golpes de faca. Ela deixou dois filhos, de 2 e 6 anos. O suspeito passou por audiência de custódia no domingo (4) e teve a prisão preventiva decretada. O g1 não conseguiu contato com a defesa de Ires Rodrigues.\nSegundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), antes do crime, Ingrid sofria violência doméstica e registrou boletins de ocorrência contra o marido. Foram instaurados quatro inquéritos policiais contra o suspeito nos anos de 2021, 2023, 2024 e 2025. Todos os procedimentos tramitaram na 2ª Delegacia de Atendimento à Mulher (2ª DEAM), em Palmas.