O acidente radiológico com o Césio-137 e os esforços para conter a tragédia que atingiu Goiânia, no ano de 1987, voltou a ter repercussão com o lançamento da minissérie Emergência Radioativa, da Netflix. Entretanto, Odesson Alves Ferreira, de 71 anos, irmão dos donos dos ferros-velhos envolvidos no episódio, tece críticas à produção e afirma que ela não condiz com a realidade, além de manchar a memória dos familiares. Ele revelou que pretende judicializar a questão.\nA minissérie estreou no dia 18 de março na plataforma de streaming e é protagonizada por Johnny Massaro e Paulo Gorgulho. Produzida pela Gullane, a obra é inspirada no acidente real com o Césio-137, ocorrido em Goiânia em 1987, a maior tragédia já vivida pela capital goiana, que vitimou diretamente quatro pessoas e deixou inúmeros impactos ao longo dos anos.