Um pai e filho de dois meses de idade foram as vítimas que morreram após uma batida entre um carro e uma motocicleta na BR-153, em Araguaína, norte do Tocantins. Segundo a Polícia Civil, a mãe, que também estava na moto segurando o bebê, foi levada ao hospital com ferimentos.\nO acidente aconteceu na manhã deste domingo (14), no km 137 da rodovia. As vítimas foram identificadas como Caio Pinheiro Rocha, de 22 anos, e o recém-nascido Pietro Gael Pinheiro Magalhães. Eles morreram ainda no local.\nDe acordo com informações do boletim de ocorrência, o casal estava em uma moto trafegando pela rodovia quando foi atingido por um carro. No momento do acidente, a mãe estava na garupa, segurando o filho em um “bebê-conforto”.\nO motorista do carro foi detido por suspeita de dirigir sob efeito de álcool e foi levado para a delegacia da Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por homicídio.