Um homem de 33 anos foi encontrado morto dentro da própria casa em Araguaína, região norte do estado. Segundo a Polícia Militar, um vizinho teria acionado a polícia após encontrar o corpo da vítima.
O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (24), no setor Universitário. A identidade da vítima não foi informada.
De acordo com a PM, quando chegaram ao local, os militares encontraram o corpo da vítima. Uma faca localizada na casa foi apreendida.
Ainda segundo a polícia, o caso foi registrado como homicídio. A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) foram chamados para realizar os procedimentos legais e o caso será investigado pela Polícia Civil.