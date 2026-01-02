A voluntária Vânia Maria da Silva Lima, de 42 anos, colocou 60 coleiras refletivas em cães em situação de rua em Quirinópolis, no sudoeste de Goiás, entre os dias 21 e 23 de dezembro, para evitar atropelamentos. A iniciativa, que busca dar mais visibilidade aos animais durante a noite, repercutiu nas redes sociais e emocionou internautas.\nA Vânia sempre foi uma menina de coração gigantesco”, escreveu um usuário. “Nem te conheço, mas já te amo, moça das coleiras”, comentou outra internauta.\nEm outra publicação, uma pessoa se referiu à voluntária como heroína: “Nem todo super-herói usa capa, alguns amam e cuidam dos animais”, escreveu.\nO cuidado com animais em situação de rua é realizado por Vânia há três anos e envolve, além da colocação das coleiras, doação de filhotes e castração de cães adultos. Apesar da rotina intensa de voluntariado, ela mantém 11 animais em casa e concilia as ações com o trabalho em uma empresa da cidade. Ela é vigilante, apesar de não estar trabalhando nessa função atualmente.