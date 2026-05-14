A Química Amparo, dona da Ypê, afirma ter mudado o sistema de tratamento de água, principal ingrediente usado na fabricação de seus produtos líquidos, após uma fiscalização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), em novembro de 2025, ter encontrado contaminação bacteriana em lotes da empresa.\nNa ocasião, a agência determinou o recolhimento de 14 lotes de produtos após detecção da bactéria Pseudomonas aeruginosa em três tipos de lava roupas líquidos. A fabricante voltou a ser alvo de sanções na última semana pela reincidência nas falhas no controle de qualidade.\n"Desde dezembro passamos a implantar um plano de ação em acordo com as determinações da Anvisa e não é para nenhum produto estar contaminado", disse Eduardo Beira, diretor de operações da Química Amparo, durante visita à fábrica da empresa em Amparo (a 130 km de São Paulo).