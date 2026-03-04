-VÍDEO (1.3381643)\nO cantor e influenciador Zé Felipe publicou um story no Instagram afirmando que desistiu de levar os filhos em viagem de família para Orlando, nos Estados Unidos da América (EUA). “Eu ia no domingo com as crianças para Orlando, para Disney, mas não é o melhor momento, né?”, disse.\nO filho de Leonardo justificou sua decisão alegando que o atual conflito entre Irã e Estados Unidos poderia colocar a família em risco. “Vamos arrumar uma praia aqui mesmo. Têm praias incríveis, lugares especiais e vamos fazer nossa viagem por aqui mesmo, sem correr risco à toa”, explicou.\nVeja quem é o coreano envolvido em treta com Zé Felipe e Ana Castela\nEntenda a polêmica entre Zé Felipe, Ana Castela e influenciador coreano após comentário em post\nEscolhido para o quarto secreto poderá convidar brother ao local