O cantor Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, chamou a atenção ao aparecer em uma academia em Uruaçu, no Norte de Goiás. A presença do sertanejo quebrou o ritmo habitual do local e surpreendeu a aluna e influenciadora Jordanna Garcia, que treinava no mesmo horário. Vestindo roupas esportivas, o artista tentou iniciar seus exercícios de forma discreta, mas logo foi reconhecido pelos frequentadores e personal trainers.\nEm um vídeo gravado na vertical e em tom descontraído, Jordanna conta que seguia sua rotina normalmente até se deparar com o cantor. Zé Neto surge ao fundo, sorrindo e vestindo uma camiseta azul. A fã aproveitou a oportunidade para registrar também uma foto ao lado do artista, enquanto ao fundo do registro é possível observar os equipamentos de musculação e outras pessoas treinando.