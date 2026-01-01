Intenso, rápido e cheio de reviravoltas. É assim que 2026 promete ser, de acordo com a astróloga Rosana Bloise, autora do livro Oráculo do Poder Feminino. A profissional explica que, embora Marte não “mande” no ano, sua influência ajuda a acelerar decisões e expor conflitos. “Marte funciona como um estopim: ele tira todo mundo do modo automático e nos obriga a resolver o que vem sendo empurrado com a barriga”, diz. Esse clima deve aparecer com força especialmente em períodos de tensão coletiva, como as eleições e a Copa do Mundo.\nO principal aspecto do ano, segundo Rosana, é a conjunção de Saturno e Netuno em Áries, que inaugura um ciclo de reconstrução. A astróloga afirma que esse encontro raro costuma derrubar ilusões e forçar reorganizações. “É como se o universo dissesse: ‘agora não dá mais para fingir’. O que não tem estrutura cai, e o que é verdadeiro começa a se concretizar”, explica. A astróloga acredita que esse movimento pode influenciar debates políticos, programas de governo e promete expor problemas antigos que precisam ser encarados.