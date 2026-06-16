Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o encontro entre Lua e Vênus indica bons momentos na área social, mais gratificantes se escolher bem suas companhias, conforme indica a oposição com Plutão. Busque por pessoas empáticas, solidárias e de confiança. Na vida amorosa, o céu sugere ser firme em expressar seus sentimentos. Seja o protagonista no amor e faça prevalecer a harmonia. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu sugere um acréscimo na conexão emocional graças a Lua e Vênus na área familiar, fortalecendo seu interior para encarar desafios exigentes graças a Plutão contrário. Procure aprender com os momentos difíceis. No amor, Lua e Vênus misturadas trazem a coragem e perseverança para incrementar seu relacionamento. Resolva questões do dia a dia, isso demonstra sua responsabilidade afetiva. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica um aumento do carisma, favorecendo as interações. No entanto, é essencial cuidar da privacidade. Pode ser um bom momento para se envolver em ações solidárias. Na vida amorosa, um relacionamento mais próximo com o parceiro pode ajudar na rotina. Ignore intrigas e celebre o envolvimento afetivo. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica criatividade em alta, especialmente na área material, graças ao encontro entre Lua e Vênus. Bom momento para reinventar recursos e melhorar a qualidade de vida, mas cuidado com os gastos, Plutão alerta. Trígonos com Netuno na área de trabalho estimulam intuição e razão. No amor, é tempo de fazer mudanças necessárias na relação e encarar o amor de maneira saudável. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu mostra uma elevação de autoestima com a aproximação de Lua e Vênus. Pode ser uma boa hora para perseguir seus objetivos, mas Plutão adverte sobre a necessidade de balancear ações individuais e relações. Emoções maduras são favoráveis agora. Já no amor, analise o que é positivo e negativo na relação. Em vez de temer pelo futuro, invista no cuidado da rotina com sua parceira ou parceiro. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o encontro entre Lua e Vênus indica um momento de maior percepção das fragilidades emocionais e desafios nos relacionamentos. Com a oposição a Plutão, é crucial agir com discrição. Tente amadurecer a partir das situações, olhando também para as lições sugeridas por Netuno e Saturno na área íntima. No amor, a conjunção entre Lua e Vênus sugere uma chance de vivenciar a relação de maneira mais leve e confiante, resolvendo dissidências do cotidiano junto à pessoa amada. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica um dia prazeroso nas relações sociais, especialmente com pessoas mais experientes que podem agregar valor à sua vida. Porém, cuidado com as escolhas de companhias. No amor, pode ser um bom momento para fazer mudanças necessárias e lidar com problemas de forma mais segura, fortalecendo o convívio romântico. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica uma chance de aprimorar seu desempenho no trabalho ao encontrar prazer nas suas vocações. Porém, esteja atento a possíveis desafios que podem gerar instabilidade ao tirá-lo da zona de conforto. No amor, pode ser um bom momento para fortalecer a relação e agir com responsabilidade. As prioridades devem ser estabelecidas para evitar se perder em detalhes do cotidiano. Aproveite para cuidar ainda mais do amor. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica que quarta-feira (17/06) pode ser um dia de grande otimismo e prazer, apesar de possíveis desafios. Pode ser um bom momento para investir em segurança e solidariedade, fortalecendo as relações sociais. Quanto ao amor, há chance de bons momentos no relacionamento e visões futuras positivas. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica a chance de um fortalecimento emocional. Pode ser um bom momento para se desapegar de situações inúteis em sua vida, estimulando um processo de depuração interior. A área familiar tende a trazer serenidade e segurança. No amor, o diálogo e a determinação podem ajudar a tornar a convivência mais significativa, apesar dos atritos diários. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário nesta quarta-feira, o céu sugere um dia prazeroso e criativo nas parcerias, com oportunidades para fortalecer laços afetivos. No entanto, fique atento às possíveis dependências emocionais. Na comunicação, a clareza e a empatia são essenciais. Na vida amorosa, é um ótimo momento para reorganizar as emoções e incluir mais significado na convivência diária. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica que a rotina diária pode ser vivida com prazer e criatividade. É uma fase de aprimoramento e enfrentamento arrojado de desafios. Cuidado com os gastos e tenha em mente a valorização de recursos alternativos. No convívio afetivo, a tendência é agir de forma coerente e bem-humorada, trazendo soluções para o equilíbrio mental e emocional da relação. Afaste a impulsividade.