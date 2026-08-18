Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, a Lua Crescente traz uma necessidade ainda maior de proximidade emocional, propiciando expressões de carinho e entrega mais espontâneas. Cuidado, porém, com reações impulsivas que possam causar conflitos desnecessários, dada a tensão do momento com Júpiter, Mercúrio e o Sol. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, a Lua Crescente ressalta um maior envolvimento com pessoas próximas e disposição para comprometer-se em parcerias. No entanto, o céu indica que pode não ser um bom momento para colocar expectativas elevadas nos outros. Priorize o diálogo e a troca de compreensão. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, a quarta-feira pode trazer a necessidade de estrutura e organização na rotina. A Lua Crescente indica um bom momento para disciplinar tarefas e melhorar a eficácia no trabalho. Diante de desafios, opte por negociar ao invés de se impor. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica um aumento no prazer de vivenciar momentos sociais e compartilhar experiências. No entanto, é importante equilibrar os gastos para evitar dívidas, já que há tensões com Júpiter, Mercúrio e Sol. Prudência e disciplina são fundamentais. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica que a Lua Crescente pode motivar um maior engajamento com a rotina diária, sinalizando a necessidade emocional de criar uma atmosfera organizada e confortável em casa. É um bom momento para respeitar o ritmo de cada pessoa próxima, como indicado pela tensão lunar com Júpiter, Mercúrio e o Sol. Virgem (23/08 - 22/09)O céu indica que, para o signo de Virgem, a Lua Crescente pode favorecer um diálogo sincero e espontâneo. Porém, a tensão entre a Lua, Júpiter, Mercúrio e o Sol sugere ponderar sobre a importância de alguns debates antes de iniciar. Paciência e diplomacia serão necessárias frente a opiniões divergentes. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, a Lua Crescente indica maior esforço na busca por conforto e a realização imediata dos desejos. Contudo, a cautela com as finanças é valorizada, sobretudo pela tensão com Júpiter, Mercúrio e o Sol. Pode ser um bom momento para reavaliar a necessidade de alguns gastos. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, a Lua Crescente indica que o céu pode tornar suas necessidades emocionais mais perceptíveis, sugerindo ações para satisfazê-las. Ainda assim, mantenha em mente a importância de se ponderar seus atos, evitando desequilíbrios nos relacionamentos ao seu redor. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica que a Lua Crescente pode ser uma grande aliada, ampliando sua compreensão sobre relacionamentos e sua disposição diante de desafios. No entanto, busque ponderar suas ações e evitar decisões impulsivas, uma vez que a Lua forma quadraturas com Júpiter, Mercúrio e o Sol. A serenidade é sua aliada nesta quarta-feira. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica união e fraternidade com seus amigos. Cuidado apenas para não parecer impositivo com suas opiniões. No relacionamento, dê preferência a cooperação e respeito. Experimente aproveitar momentos agradáveis com seu parceiro, lembrando sempre de manter uma postura flexível. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica uma jornada guiada por responsabilidade e comprometimento, principalmente na área do trabalho. Pode ser um bom momento para ser proativo e evitar centralização para prevenir fadiga mental. Quanto aos relacionamentos, construir um futuro sólido é uma chance, mas dividir responsabilidades é importante. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica que a Lua Crescente trás fortalecimento de valores e ambições, além de segurança pessoal. No relacionamento, há chance de melhores planos se formarem. No entanto, é um bom momento para evitar julgamentos precipitados ou discussões sem necessidade e priorizar o entendimento e empatia.