Áries (21/03 - 19/04)A capacidade de gestão do signo de Áries se eleva, favorecendo a organização diária. Há espaço para iniciativas de bem-estar e organização nas relações. A diplomacia é crucial para gerir ações em grupo, evitando cobranças excessivas. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, a Lua amplia a sensibilidade, exigindo atenção para não sobrecarregar as relações. Conversas leves e atividades descontraídas são favorecidas. Vale evitar transferir emoções intensas para a convivência. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, cultivar o equilíbrio interior pode trazer lucidez para ajustes. Vale preservar a discrição emocional, evitando expor inseguranças ou frustrações. Há espaço para compreensão nas relações, escolhendo o melhor momento para dialogar. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, há um bom momento para o diálogo e fortalecer a cumplicidade nos relacionamentos. A generosidade é em alta, mas vale ter cautela ao misturar dinheiro e afetos. Demonstre carinho sem obrigações. Leão (23/07 - 22/08)A disposição para o trabalho do signo de Leão se eleva, favorecendo a organização e articulação de projetos. Pode ser um bom momento para conciliar ambições com a vida afetiva. Evite o excesso de autoconfiança. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, há mais fé e força de vontade, elevando a capacidade produtiva. A harmonia entre Lua, Sol e Mercúrio favorece novidades na relação e confiança. Porém, a tensão com Júpiter pede atenção aos pequenos detalhes, evitando incômodos futuros. Libra (23/09 - 22/10)A Lua na área íntima harmoniza com Sol e Mercúrio para o signo de Libra, favorecendo o recolhimento e o fortalecimento emocional. Há espaço para compreender necessidades pessoais. Vale cautela com exposição social, devido à tensão com Júpiter. Escorpião (23/10 - 21/11)O signo de Escorpião pode ter sua percepção sobre as relações ampliada, fortalecendo vínculos genuínos. Evite levar preocupações de outras áreas para o relacionamento, pois a tensão Lua-Júpiter pode gerar pressões externas no trabalho. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, há estímulo para parcerias e iniciativas em grupo, com mentes em sintonia. Nas relações, a cooperação na vida compartilhada é favorecida. A tensão com Júpiter pede maturidade para lidar com divergências de opinião, optando pela negociação. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, a Lua em trígonos com Sol e Mercúrio estimula a criatividade e a interação social. Há espaço para diversão e conversas. No entanto, é importante preservar o que é íntimo nas relações. Aquário (20/01 - 18/02)A disposição do signo de Aquário para o lar se eleva, favorecendo a vida compartilhada. Acordos práticos são beneficiados por Sol e Mercúrio. Com Lua-Júpiter, evite ditar regras e negocie as soluções para a parceria. Peixes (19/02 - 20/03)O signo de Peixes pode ter entusiasmo e argumentação para unir pessoas em ideias. Há espaço para conversas animadas, mas vale evitar ditar regras ou insistir em discussões exaustivas.