Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica um ciclo de persistência com suas ambições e reconhecimento pelo trabalho bem feito. Aproveite a intimidade e use a criatividade para tornar as celebrações de Natal especiais. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica forte desejo de crescimento cultural, com a entrada de Vênus na área espiritual. Isso favorece atividades sociais, viagens e interações online. Aproveite a companhia de amigos e familiares em festas natalinas. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica a busca de conexões emocionais profundas com a entrada de Vênus na área íntima. Nas festas de Natal, aproveite para celebrar laços afetivos. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica oportunidades de parcerias diversas e trocas culturais. A comunhão de valores espirituais pode ser intensificada. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, Vênus entra na área do dia a dia se unindo a Sol e Marte, sugerindo mais prazer no cotidiano e convívio. Isso pode motivar ações em prol do bem-estar coletivo. A Lua sugere bons encontros neste Natal, ressaltando as ligações fraternas. Virgem (23/08 - 22/09)Para quem é do signo de Virgem, o céu indica criatividade, motivação e interações sociais gratificantes neste, com Vênus, Sol e Marte atuando a seu favor. Há grande chance de viver momentos prazerosos na companhia de pessoas queridas, possivelmente relacionadas à celebração natalina. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica uma fase amena na área doméstica, com chances de iniciar projetos para deixar o lar mais aconchegante. Natal em família pode ajudar a fortificar vínculos. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, a entrada de Vênus na área comunicativa e seu encontro com Sol e Marte podem indicar um período de charme, generosidade e camaradagem. O céu sugere que pode ser muito produtivo aproveitar as comemorações natalinas para promover encontros divertidos com pessoas queridas. Sagitário (22/11 - 21/12)O céu indica que pode ser um bom momento para o signo de Sagitário adotar uma postura versátil na administração do dia a dia e fomentar a economia criativa, promovendo sustentabilidade. No Natal, cultivar uma atmosfera acolhedora em família é uma chance. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica nenhum momento de grande magnetismo, com Vênus já presente, em conjunto com Sol e Marte, proporcionando uma presença notada e admirada. Use esta visibilidade para atrair boa companhia nos eventos festivos. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, a quarta-feira traz um clima introspectivo e sensível. O céu indica que é um bom momento para superar inseguranças e fortalecer a autoestima, com uma generosidade e empatia extra, típicas do Natal. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu sugere um bom momento para fortalecer laços na área social e de amizades, favorecendo encontros prazerosos em grupo neste Natal. Pode ser um dia para aproveitar em boa companhia e se sintonizar com seus afetos.