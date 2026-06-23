Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu hoje indica que talvez seja necessário uma maior inteligência emocional e uma alteração no comportamento para lidar com possíveis desafios na sua área material. Há chance de encontrar auxílio na família. Touro (20/04 - 20/05)O céu indica instabilidade para o signo de Touro. A união da Lua com Vênus e Plutão pode trazer frustrações na área de parcerias. Ser flexível e solidário pode facilitar o diálogo e a compreensão. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica que pode ser um bom momento para simplificar a vida e organizar-se, promovendo estabilidade, diante de um cenário que pode parecer complexo. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, nesta quarta-feira, o céu aponta dilemas sociais que podem surgir. Lidar com os dramas alheios sem ser prejudicado exige inteligência emocional. É essencial se mostrar empático e solidário, mas sem absorver problemas externos, principalmente financeiros. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu aponta situações que podem lhe tirar da zona de conforto, indicando ajustes necessários na rotina doméstica e profissional. Pense positivo, as mudanças, apesar de incômodas, podem trazer renovação. Use a resiliência a seu favor. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica possibilidade de desentendimentos pessoais nesta quarta-feira. Lidar com sutileza e inteligência emocional pode ajudar a reduzir tensões. Buscar empatia pode ser o caminho para o entendimento. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica possíveis desafios financeiros que demandam reajustes de comportamento para economizar e suprir necessidades materiais, como mudanças nos hábitos de consumo. Oportunidades para poupar surgem com Sol e Lua em harmonia. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica uma possível tensão nos relacionamentos, com chances de surgimento de conflitos. Exercite a empatia e busque a harmonia, mostrando-se aberto ao diálogo. Sagitário (22/11 - 21/12)O signo de Sagitário pode ter um dia de desafios no cotidiano que podem mexer com suas emoções, especialmente considerando a Lua em contato com Vênus e Plutão. Tentar se manter calmo e diminuir o ritmo de trabalho pode ser uma ideia interessante. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu aponta para a necessidade de discrição nas interações sociais, para evitar conflitos e rupturas. A harmonia entre Sol e Lua sugere um bom momento para privilegiar contatos íntimos. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o dia a dia pode se tornar um desafio, mas o céu sugere serenidade e inteligência emocional para gerir conflitos e lidar com complexidades. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica que suas emoções podem interferir na comunicação, especialmente diante de situações que saem do cotidiano. Evite arriscar e se permita momentos introspectivos.