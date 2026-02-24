Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica uma dinâmica estimulante na troca de conhecimentos. Seja diplomático, pois pode haver conflitos. Evite temas controversos. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica que sua proatividade pode aumentar, otimizando tarefas e quebrando a rotina. Um bom momento para organizar as finanças e evitar despesas desnecessárias. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, há possibilidade de muita diversão e estímulos mentais com o encontro de Lua e Marte no horizonte. Saiba agir com prudência em grupos, evitando conflitos que atrapalham seus interesses genuínos. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica interações mais intensas e produtivas com a família e amigos próximos. Porém, é possível que enfrentem alguns desentendimentos, exigindo empatia e habilidade para chegar a acordos. Aproveite para valorizar a diversidade de talentos. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica que o dia será de convívio social intenso. Momentos de diversão e apoio moral de amigos podem ser bastante relevantes. Mas atenção, valorize suas amizades genuínas e não as superficiais. Virgem (23/08 - 22/09)O signo de Virgem tem chances de ter um dia produtivo, com mais autonomia e foco nas ambições, segundo a lua e Marte. Porém, é importante considerar também as necessidades dos relacionamentos, de acordo com Mercúrio e Vênus. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica um dia de extroversão e convicção em suas opiniões. Mesmo buscando novas experiências, mantenha a prudência e evite discussões polêmicas. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o cenário é de força e adaptabilidade. O céu indica que é um bom momento para encarar desafios e pensar rapidamente. Mas cuidado com os gastos impulsivos! Seja equilibrado financeiramente. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu sugere um momento de dinamização nos relacionamentos. Mantenha-se focado em seus planos, sem se deixar levar por opiniões alheias, especialmente em face de possíveis tensões. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, há chances aumentadas de produtividade no trabalho, devido à sintonia entre Lua e Marte. Porém, se aconselha a evitar sobrecarregar-se de tarefas e aprimorar a forma de lidar com seus sentimentos em desafios. Aquário (20/01 - 18/02)Para Aquário, o céu indica mais atividade em grupos e nas redes, mas o conselho é lidar com conflitos de forma diplomática para evitar polêmicas. Peixes (19/02 - 20/03)Para quem é do signo de Peixes, o céu indica um bom momento para otimizar a rotina e tornar o lar mais dinâmico e produtivo. Mas atenção, também será necessário descansar e tomar decisões com calma, especialmente em relação ao consumo.