Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica um momento de foco no lar e disciplina, com a Lua Crescente favorecendo ações que busquem conforto. No entanto, evite ser inflexível, o diálogo é a chave. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, há chances de a almofada de tendências sugerir mais dinamismo na comunicação, devido à passagem da Lua Crescente pela área das ideias. Fique atento para evitar julgamentos parciais. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica que é um bom momento para lidar com finanças de forma prática e objetiva. Cuidado para não se tornar avaro e não se privar de investir em seu bem-estar. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, a Lua Crescente pode favorecer a concentração e aplicação em suas metas, com Mercúrio e Marte sugerindo uma abordagem focada. Contudo, a harmonia entre vida pessoal e profissional é crucial. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica que a disciplina e o foco poderão ser grandes aliados frente aos desafios. Mantenha a imparcialidade e evite pensamentos negativos. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica que alianças maduras podem trazer oportunidades e novas ideias. No entanto, é importante evitar opiniões dominadoras. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica que seu forte compromisso poderá ajudar a administrar suas tarefas de maneira disciplinada. Contudo, pode haver uma sobrecarga mental devido aos desafios. Escorpião (23/10 - 21/11)Para quem é do signo de Escorpião, o céu indica uma fortificação dos valores e ambições com a passagem da Lua Crescente pela área espiritual. Isso também favorece sua capacidade de reflexão, ajudando a se sentir mais autoconfiante. Porém, evite entrar em polêmicas e julgar os outros. Sagitário (22/11 - 21/12)Para os sagitarianos, o céu indica um bom momento para introspecção e autocrítica. No entanto, não se sobrecarregue com insucessos. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica chance de fortalecimento nas parcerias e surge a necessidade de administração das expectativas para não sobrecarregar os outros. Aquário (20/01 - 18/02)O céu indica que para o signo de Aquário, há chance de uma rotina mais estruturada e eficiente nas tarefas diárias, ajudando na boa gestão dos recursos financeiros. Evite imposições e prefira negociações. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu desta quarta-feira indica um bom momento para se destacar como um articulador de opiniões e ações. No entanto, é importante estar atento às finanças e evitar gastos excessivos.