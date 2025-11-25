Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu aponta certa tensão em sua relação com amigos, indicando um momento de reflexão. Evite ter uma postura inflexível. Em relação à vida amorosa, é hora de focar nos sentimentos e rever certos posicionamentos. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica tensões na área profissional e social nesta quarta-feira, pedindo diplomacia para lidar com diferenças. Segure seu lado crítico! Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica que pode haver algum estresse e fadiga mental. É um bom dia para evitar assumir muitos compromissos e buscar tranquilidade. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica um momento delicado lidando com desafios interpessoais e práticos. Mantenha a calma e seja flexível para evitar tumultos. Pode haver propensão para debates acalorados, então, pratique a paciência. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica um momento delicado para ações em grupo. Mantenha a discrição e evite comprometer sua imagem. Virgem (23/08 - 22/09)O céu indica que o signo de Virgem precisa desacelerar nesta quarta-feira (26/11). O trabalho diário pode ser exaustivo para suas emoções e mente e pede organização e tempo para relaxar. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica que pode ser uma fase delicada na gestão da vida social e cotidiana. Ser cauteloso e atento às necessidades básicas do dia a dia, como economizar, é recomendável. Escorpião (23/10 - 21/11)Para quem é do signo de Escorpião, esta quarta-feira indica a necessidade de atitudes reservadas em relação à vida familiar e íntima, motivado por um céu com Lua, Mercúrio, Vênus e Urano formando ângulos desafiadores. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, a Lua transitando pela área de comunicação indica a necessidade de cautela para lidar com as especulações sobre desafios do dia a dia. Ser reservado e diplomático pode ajudar a evitar conflitos de ego. Pense bem antes de tomar decisões. N Capricórnio (22/12 - 19/01)O céu indica que pode ser um dia de cautela para o signo de Capricórnio, especialmente na área financeira. Antes de tomar uma decisão importante sobre investimentos, busque conselhos de pessoas experientes. Aquário (20/01 - 18/02)Para quem é do signo de Aquário, o céu indica a necessidade de equilibrar sentimentos e deveres do dia a dia. Seja realista e não permita que suas metas tirem seus pés do chão. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes nesta quarta-feira, o céu indica que emoções oscilantes podem tornar os desafios mais complexos. Será necessário manter a imparcialidade e evitar tomar decisões importantes.