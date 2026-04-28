Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica uma postura mais empática e analítica perante os relacionamentos. A tendência é que suas ações gerem reciprocidade. No entanto, tome cuidado para não absorver o drama ou sofrimento dos outros. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica uma terça-feira marcada por intuição na administração da rotina diária, graças à harmonia entre Lua, Vênus e Plutão. Apesar dos desafios trazidos pela oposição lunar com Netuno, Saturno, Marte e Mercúrio, é importante manter a objetividade. Gêmeos (21/05 - 20/06)Gêmeos, o céu indica uma ampliação da sua expressão criativa e sensibilidade hoje. Existe uma chance de apreciar mais os prazeres da vida e construir interações sociais mais refinadas. No entanto, tente estabelecer suas prioridades e não saia muito da sua zona de conforto. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica um momento de fortalecimento das relações familiares, embora possa haver desafios e estresse. Amplie a empatia e a solidariedade para lidar com esses obstáculos. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica que expressar ideias de maneira sensível pode ser vital para evitar conflitos. Talvez seja hora de se concentrar mais na qualidade da comunicação. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu aponta uma aura mais refinada na área material. Este pode ser um bom momento para investir em bem-estar, mas atenção: fatores imprevisíveis podem mexer com o orçamento. Cuidado e disciplina são essenciais. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica uma fase de idealismo, trazendo oportunidades em harmonia com seus valores e desejos. Lembre-se de administrar a instabilidade e a pressão social. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica uma forte sensibilidade para captar as necessidades de quem está ao seu redor. Aproveite para oferecer seu apoio, mas não esqueça de cuidar de suas próprias necessidades. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, esta quarta-feira indica um dia de conexão com amigos, com chances de forte sinergia emocional. Contudo, fique atento para não se envolver em possíveis instabilidades alheias. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica possibilidade de renovação em seus objetivos profissionais, podendo trazer novas vocações. Há chance também de mais dedicação ao outro. Tente organizar as tarefas e prioridades. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, a quarta-feira traz um aumento da sensibilidade com a Lua estimulando a espiritualidade e permitindo renovar o otimismo graças aos aspectos com Vênus e Plutão. Evite impor seus valores para evitar conflitos, conforme indicado pela Lua. Peixes (19/02 - 20/03)O céu aponta para o signo de Peixes um dia dedicado ao lar e aos afetos, podendo ser um bom momento para perceber pequenas necessidades cotidianas. Porém, controle os gastos financeiros.