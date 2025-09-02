Áries (21/03 - 19/04)Sua relação com o trabalho fica mais agradável com a harmonia entre Sol e Lua, levando você a exercitar talentos e criatividade. Evite frustração diante de ambientes competitivos e por vezes hostil e minimize a tensão gerada pela cobrança por resultados. Touro (20/04 - 20/05)A sintonia entre Sol e Lua favorece abertura social, aproximando amizades e momentos prazerosos ligados à cultura. No cotidiano, é importante amenizar o estresse gerado pelos desafios. Adote uma postura mais objetiva e eficiente. Gêmeos (21/05 - 20/06)Momentos íntimos se fortalecem nesta fase em que Sol e a Lua se harmonizam. Valorize experiências especiais com pessoas queridas. Quanto à vida social, modere tanto a escolha das companhias quanto o modo de lidar com os gastos, para manter o equilíbrio. Câncer (21/06 - 22/07)Sol e Lua em harmonia favorecem gentileza e carisma nas relações, ajudando a melhorar a convivência e reduzir tensões ligadas a Lua, Marte e Júpiter, sobretudo em relação a disputas territoriais. Valorize momentos compartilhados e trocas culturais. Leão (23/07 - 22/08)Seu potencial criativo aflora sob a harmonia entre Sol e Lua, ajudando a diversificar e recursos e equilibrar a rotina. No convívio, porém, o dia exige cautela para administrar divergências, já que Lua, Marte e Júpiter tensionados pedem acordos e diplomacia. Virgem (23/08 - 22/09)A harmonia entre Sol e Lua traz mais abertura social, fortalecendo vivências em grupo em diferentes áreas, embora disputas por espaço possam surgir com Lua, Marte e Júpiter tensionados. Evite se envolver em competições exageradas, priorizando a união de forças para benefício coletivo. Libra (23/09 - 22/10)O recolhimento se mostra valioso, ajudando a alinhar coração e mente, conforme sinaliza a harmonia entre o Sol e a Lua. Tente organizar suas tarefas, a fim de evitar acúmulo de obrigações e estresse. Cultive mais leveza no convívio com as pessoas ao seu redor. Escorpião (23/10 - 21/11)A sintonia entre o Sol e a Lua inspira abertura emocional, fortalecendo amizades, laços de afeto e cumplicidade em seus círculos próximos. No entanto, nem tudo precisa ser revelado, manter a discrição ajuda a proteger sua individualidade e preserva sua autonomia. Sagitário (22/11 - 21/12)Seu desempenho no trabalho cresce com o Sol e a Lua harmonizados, favorecendo o uso consciente dos recursos. Você também tende a agir com mais abertura nas relações, mas estabeleça limites para proteger seu equilíbrio financeiro. Capricórnio (22/12 - 19/01)Sua postura fica mais otimista frente à sintonia entre o Sol e a Lua, levando você a valorizar aspectos positivos e a promover boas relações. Mantenha a serenidade diante dos desafios, sobretudo no trabalho, já que Lua, Marte e Júpiter em tensão podem gerar estresse. Aquário (20/01 - 18/02)A percepção das demandas que afetam o emocional lhe conduz a valorizar amor-próprio e bem-estar, como sugere a harmonia entre o Sol e a Lua. Adote uma postura estratégica para administrar os contratempos cotidianos. Peixes (19/02 - 20/03)O afeto se fortalece sob a harmonia entre o Sol e a Lua, enriquecendo os vínculos por meio da cumplicidade. No entanto, mantenha o critério ao lidar com a exposição social, evitando cenários que tirem seu conforto ou imponham riscos. Preserve sua intimidade.