Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica a relevância de não cobrar tanto na área de relacionamentos, além de evitar esperanças irreais sobre outros. Aproveite sua rede de suporte, que pode oferecer grande ajuda. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro nesta quarta-feira, o céu indica que as responsabilidades diárias podem parecer estressantes. São necessárias estratégias e organização para lidar bem com esses desafios. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica um dia desafiador em relação aos grupos sociais. Será preciso exercitar bastante a diplomacia e a empatia. Aposte em vínculos que te proporcionem experiências transformadoras. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica a necessidade de reorganização e equilíbrio entre o lar e a carreira. É provável que o momento peça para que nenhuma área sobressaia demais sobre a outra. Reflita sobre as mudanças desejadas. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica a necessidade de clareza ao comunicar ideias e evitar crenças desenraizadas na realidade. Valorize interações íntimas, pois podem fortalecer vínculos. Virgem (23/08 - 22/09)O céu sugere que o signo de Virgem invista tempo em organizar suas finanças e planejar a segurança material. Há possibilidade de ajustes necessários na área financeira para atuação mais realista e consciente. Libra (23/09 - 22/10)O céu indica para o signo de Libra uma desperta para suas necessidades pessoais nesta quarta-feira, 04/03. Ainda assim, as relações podem exigir ajustes nos interesses. A área social traz a possibilidade de conexões transformadoras. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica um aprofundamento emocional, com possíveis ressurgimentos de incômodos passados pedindo desapego, maturidade e atenção à saúde. A área do cotidiano pode ser ponto de desafio, mas o lar se mostra um bom apoio. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, a quarta-feira pode trazer maior envolvimento com amigos, embora seja importante selecionar bem suas exposições. Plutão indica que a comunicação sutil pode ser convincente. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica um foco nas responsabilidades e na organização do dia a dia devido à Lua na área de trabalho. Equilibre-se entre necessidades íntimas e deveres, com a presença de Saturno e Netuno. Pode ser um bom momento para estratégias financeiras, graças a Plutão na casa material. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica um convite ao recolhimento e intensificação das sensibilidades, com a presença da Lua na área espiritual. No contato com as pessoas, a objetividade é recomendada, bem como a evitar de especulações. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica desejos intensos, pedindo realismo para realizá-los. Mudanças podem ser bem-vindas, especialmente naquilo que não agrega mais.