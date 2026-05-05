Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, é um bom dia para elevar a qualidade de suas iniciativas de trabalho através de uma perspectiva objetiva, principalmente em termos de planejamento. Contudo, não ignore as necessidades pessoais e familiares. Touro (20/04 - 20/05)O céu indica para o signo de Touro um dia de desafios que podem parecer complexos. Devido às tensões com Netuno, Saturno e Júpiter, há chance de sentimentos intensos. Antes de tirar conclusões, examine os eventos e aperfeiçoe suas estratégias. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica um momento de maior clareza sobre seus desafios, sugerindo um bom momento para ajustes e reestruturações. Entretanto, a discrição será necessária para preservar sua intimidade. Câncer (21/06 - 22/07)Hoje há chances de um diálogo profundo e integração nos relacionamentos pessoais para o signo de Câncer. No trabalho, o céu indica que será necessário equilíbrio emocional e disciplina. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu sugere um dia de mente ativa e disposição para lidar com o trabalho e as tarefas cotidianas. Persista perante desafios que levem você para fora da sua zona de conforto. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica que a comunicação e os estudos em grupo podem ganhar destaque. No entanto, cuidado com a exposição da vida pessoal. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica que a reflexão no cotidiano pode aprimorar o trabalho e a rotina. A Lua em sua área familiar tem chance de trazer harmonia com o Sol e Mercúrio na área íntima. Cuidado com tensões, mantenha a gentileza. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica chances de maior objetividade nas suas expressões de pensamento ao lidar com parceiros e metas. Fique atento para não procrastinar em tarefas tediosas. Sagitário (22/11 - 21/12)O céu indica que, para o signo de Sagitário, o pensamento prático pode ser um grande aliado na gestão do cotidiano, trazendo resultados sólidos. Há chance de ser um bom momento para reduzir os gastos extras e criar uma reserva financeira. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica que desafios domésticos podem provocar oscilações emocionais. Permaneça racional, seja diplomático e esteja aberto a acordos. Aquário (20/01 - 18/02)Signo de Aquário: o céu indica que o recolhimento pode ser revigorante para a mente e o espírito, auxiliando na estruturação e enfrentamento de desafios de maneira objetiva. Há chance de transmitir equilíbrio emocional ao interagir com outras pessoas, mesmo em momentos delicados. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica que parte do dia é favorável para socialização e trocas intelectuais, com algum cuidado quanto aos recursos financeiros.