Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, Mercúrio indica um período de reflexão e expansão de perspectivas. Os próximos dias podem ser favoráveis para atividades de autoconhecimento e conscientização do seu papel no mundo. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica que Mercúrio, ao adentrar sua área íntima, pode incentivar um maior aprofundamento em aspectos importantes da vida. Tanto as questões emocionais quanto patrimoniais poderão estar em evidência, pedindo uma análise mais cuidadosa. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica que é um bom momento para se concentrar nos relacionamentos e trocas de ideias. Esteja aberto para aprender e entender melhor os outros, ao ouvi-los com atenção. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica que integrar sabedoria à rotina pode elevar a qualidade de vida. Mercúrio na área diária estimula o diálogo e o colocar ideias em prática. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica que a cultura pode ser uma bela inspiração nos próximos dias. Mercúrio sugere uma melhor conexão com seus círculos sociais e um valioso aprendizado em estudos coletivos. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, Mercúrio indica um bom momento para organizar a rotina doméstica e desenvolver atividades intelectuais individuais ou coletivas em casa. Converse com as pessoas que vivem com você, e valorize essas interações. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu sugere uma maior objetividade na comunicação e um discurso consistente graças a Mercúrio que entra na área das ideias. A busca por conhecimento poderá ser guiada por um intelecto mais incisivo. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica chances de prosperidade nos próximos dias, especialmente no gestão de finanças e investimentos, com a entrada de Mercúrio na sua área material. Invista em conhecimento para potencializar sua estrutura patrimonial. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica um dia favorável para se autovalorizar e explorar o próprio potencial intelectual, aprimorando-se com estudos. Pode ser um bom momento para mostrar segurança e buscar soluções para eventuais conflitos emocionais. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, a presença de Mercúrio na área de crise pode ser um momento de maior reflexão sobre questões complexas presente na vida. A tendência é abordar os problemas racionalmente, buscando suas origens e possíveis soluções. Por outro lado, se atente para não ser consumido pelos desafios. Aquário (20/01 - 18/02)No signo de Aquário, Mercúrio indica que o fortalecimento de conexões sociais e amizades pode ser o destaque do dia. Pode haver também um interesse maior por atividades intelectuais e envolvimento em questões sociais. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica que seu intelecto pode ser desafiado nas tarefas do trabalho, com a passagem de Mercúrio. Isso pode ser um bom momento para aperfeiçoar seu desempenho, talvez através de cursos.