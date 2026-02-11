Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica uma quinta-feira de reflexões sobre valores e objetivos de vida. Não é período para tomar decisões importantes, mas para amadurecer. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, desafios emocionais podem surgir com o posicionamento atual da Lua, Saturno e Netuno. O céu indica a necessidade de questionamentos profundos. Ao lidar com questões existenciais, se atente para não perder a objetividade. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica a necessidade de flexibilidade nas parcerias. As chances de facilitar conversas e ações conjuntas aumentam se deixar de lado a animosidade. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica a necessidade de desaceleração e diminuição da pressão diária para evitar o esgotamento. Invista em cuidados pessoais, equilibre responsabilidades e prazeres, e mantenha uma dieta saudável. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica que o meio social traz desafios devido a comportamentos mais individualistas que podem abalar amizades. Tentar ser mais amigável e flexível poderia ser uma boa saída. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica uma possível falta de harmonia em suas relações cotidianas, mas sempre há espaço para a flexibilidade e a conciliação. Use tato e sensatez ao lidar com suas responsabilidades compartilhadas. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica que conciliar interesses em relacionamentos pode dar trabalho agora, com a possível tensão entre desejos e prioridades. Busque o diálogo tranquilizador e seja construtivo, evitando críticas que gerem conflitos. Escorpião (23/10 - 21/11)O céu indica desafios financeiros para o signo de Escorpião. O momento pede revisão de prioridades, cooperação com o entorno e economia criteriosa. Diplomacia é seu aliado nesta fase. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica que adversidades podem desafiar ambições e relações pessoais. Procure lidar com os problemas sem culpar outros e desenvolva resiliência. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica desafios e possíveis frustrações, mas há chances de superá-los com resiliência e soluções bem articuladas. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, essa quinta-feira sugere tensão em aspectos territoriais, apontando para possíveis frustrações nos relacionamentos. Opte por uma postura assertiva, porém flexível, para evitar danos a laços fortes. Pode ser uma boa oportunidade para cultivar a solidariedade e práticas úteis. Peixes (19/02 - 20/03)O céu indica que o signo de Peixes pode enfrentar desafios hoje, precisando estabelecer prioridades para lidar com demandas. Cuide do seu bem-estar e tente equilibrar a razão com a intuição.