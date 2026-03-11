Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica uma possível insatisfação com assuntos profissionais. Isso pede uma postura objetiva e prática diante das situações que surgem. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica um elevado nível de melancolia que pode prejudicar a percepção das situações. Trabalhe essa energia para se abrir à evolução. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, há chance de inseguranças com a Lua em rota de tensão com Vênus, Júpiter, Saturno e Netuno, impactando a percepção de oportunidades e interação social. Encare como uma pausa estratégica, ótima para repensar prioridades. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica que pode haver tensões no campo dos relacionamentos. Na convivência, tente ser diplomático e acolhedor, lidando com as controvérsias com serenidade. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica uma possibilidade de abalo na autoconfiança. Isso pode impactar a qualidade de suas interações em grupo, mas é importante não perder o foco nas oportunidades. Fique atento a possíveis soluções. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, a quinta-feira pode ser de desafios emocionais. O céu indica que os prazeres podem ser usados como fuga, gerando frustrações se as expectativas não forem atingidas. Procure serenidade, prefira atividades em lugares seletos. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica uma semana de ajustes. Há chance de conflitos nos relacionamentos devido à rotina agitada. Uma vida mais organizada pode ser o caminho para reduzir o estresse. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica possível discórdia na comunicação com aqueles próximos, criando barreiras. Seja discreto e diplomático para resolver. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica a importância de uma postura responsável na gestão financeira, resistindo a impulsos de consumismo. No âmbito afetivo, é fundamental atenção e sensibilidade para resolver pendências emocionais. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica que pode haver discordâncias com pessoas próximas, mas tente não provocar ainda mais conflitos. Pense que desentendimentos são temporários e não devem mudar o curso dos eventos. Aquário (20/01 - 18/02)O céu indica que o signo de Aquário enfrentará dramas pessoais, com a Lua tensionando a área de crise e afetando o dia a dia. Invista em atividades que tragam equilíbrio e alimentem o intelecto, com um toque de cultura. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica que é um bom momento para ser discreto e disciplinado com seus gastos. Organizar o orçamento e estar com pessoas responsáveis pode lhe ajudar.