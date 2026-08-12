Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica que pode haver tensões nas interações grupais e na troca de ideias. Dê atenção à qualidade da informação e mantenha o respeito nas conversas para evitar conflitos. É um bom momento para controlar a ansiedade e pensar bem antes de expor suas opiniões. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu aponta divergências em relação a gastos e projetos conjuntos. Atenção às decisões financeiras: evite agir por impulso. Procure maneiras econômicas de agir e mantenha o foco em suas possibilidades reais. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica uma fase difusa na área doméstica. Devido a irregularidades na rotina e tumultos familiares, essa é hora de aprender a se adaptar aos novos cenários e buscar a paz no lar, apesar das adversidades. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica mais sensibilidade no âmbito da comunicação. Pode ser um bom momento para escolher suas palavras com cuidado, evitando conflitos desnecessários. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica que será mais prudente administrar com cuidado os dois aspectos: o financeiro e o social. Pode ser um bom momento para evitar riscos desnecessários, principalmente se houver pressões externas. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica insatisfações no trabalho, havendo chance de agir impulsivamente e afetar sua reputação. Mantenha o autocontrole é essencial, assim como a maturidade diante de desafios. Libra (23/09 - 22/10)O céu sugere que o signo de Libra pode enfrentar contradições que questionam seu modo de vida e princípios. Uma tendência a romper com padrões pode levar a atitudes precipitadas, então tente controlar seus impulsos e analise as situações antes de agir. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica possíveis desafios na tentativa de balancear a vida pessoal e as demandas sociais. Existe a chance de ocorrerem conflitos, então, preservar a individualidade e as próprias prioridades é importante. Sagitário (22/11 - 21/12)O céu indica uma possibilidade de desentendimento nas parcerias profissionais para o signo de Sagitário, devido à formação de quadratura entre a Lua e Urano ocorrendo na área do trabalho e dos relacionamentos. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o dia indica divergências ideológicas possíveis com pessoas próximas. Evitar estresse e manter-se na zona de conforto pode ser benéfico. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica uma forte busca por novidades que rompem a rotina, reflexo de inquietações emocionais. A área íntima e de prazeres ganha destaque. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica um cenário potencial de tensão em casa, devido à quadratura entre Lua e Urano na área de relacionamentos e doméstica.