Áries (21/03 - 19/04)Sua conexão com grupos de interesse em comum cresce com Mercúrio no setor de relacionamentos, colaborando na criação de estratégias conjuntas para enfrentar mudanças. Dê valor à cumplicidade que fortalece os vínculos próximos e o convívio diário. Touro (20/04 - 20/05)O planejamento das rotinas ganha força com a passagem de Mercúrio pelo setor do cotidiano, tornando trabalho e tarefas mais ágeis. Busque integração com colegas e parceiros para desenvolver estratégias em conjunto diante dos desafios e das mudanças que surgirem. Gêmeos (21/05 - 20/06)A comunicação se intensifica com Mercúrio na área social, favorecendo trocas enriquecedoras que transformam a forma como as pessoas percebem o mundo. Também é importante ouvir e se mostrar receptiva, exercitando aprendizado constante e novas visões de vida. Câncer (21/06 - 22/07)Com Mercúrio no setor familiar, cresce sua conexão mental com o lar e com as raízes, favorecendo a gestão do ambiente doméstico e fortalecendo vínculos. O dia também estimula processos de investigação interna que conduzem a um amadurecimento pessoal profundo.. Leão (23/07 - 22/08)A autoconfiança se eleva na forma de expor ideias, permitindo articular-se com os outros em benefício de projetos coletivos e para lidar melhor com transformações. Procure manter a mente flexível para absorver pontos de vista diferentes e ampliar aprendizados. Virgem (23/08 - 22/09)O pensamento objetivo se destaca na condução do dia a dia, favorecendo a organização das rotinas e o planejamento estratégico. Este é um bom momento para investir em aprimoramento, estudando melhor formas de lidar com recursos e também com investimentos. Libra (23/09 - 22/10)Com Mercúrio em seu signo, o pensamento se estrutura e lhe ajuda a ponderar melhor, fortalecendo a articulação de ideias. As trocas em grupo ficam mais intensas, mudando sua percepção dos acontecimentos do mundo e permitindo novas reflexões sobre si. Escorpião (23/10 - 21/11)Uma maior consciência dos desafios e o senso analítico em alta lhe levam a agir com estratégia, superando obstáculos e conduzindo seus interesses com clareza. Procure valorizar os aprendizados que essas situações trazem, pois estimulam evolução e maturidade. Sagitário (22/11 - 21/12)Mercúrio no setor das amizades amplia o senso de coletividade e a comunicação, fortalecendo interações em grupo. Esse cenário favorece articulações transformadoras com parceiros e aliados. Use sua liderança para inspirar e motivar pessoas do seu convívio. Capricórnio (22/12 - 19/01)Com Mercúrio na área profissional em harmonia com Urano e Plutão, suas ambições crescem, levando à estruturação de ações para alcançar objetivos duradouros. Procure ser estratégica, analisando prós e contras para reduzir riscos e consolidar conquistas. Aquário (20/01 - 18/02)Uma postura dinâmica amplia oportunidades de expansão e aprendizado, favorecendo a consciência. Não se envolva em discussões vazias, priorize conteúdos e diálogos que de fato acrescentem valor e sejam construtivos para seus interesses e crescimento pessoal. Peixes (19/02 - 20/03)Mercúrio transita pelo setor íntimo, favorecendo introspecção e autoconhecimento. Aproveite para criar estratégias que ajudem a enfrentar desafios e reorganizar sua vida. Sua capacidade de análise se intensifica e favorece mudanças consistentes neste ciclo.