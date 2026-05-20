Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica que é vital moderar gastos frente a um cenário complicado com Lua, Marte e Plutão. Evite despesas desnecessárias para não se deparar com dívidas futuras. Previna-se contra imprevistos e busque otimizar seus recursos. Touro (20/04 - 20/05)O céu indica que o signo de Touro pode se sentir desafiado neste momento. O desgaste energético é possível devido à tensão entre Lua, Marte e Plutão. Pode ser um bom momento para cuidar da saúde e buscar um ritmo moderado. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu aponta que pode ser um momento delicado para a convivência. A recomendação é se posicionar de forma serena, mesmo que haja provocações nos convívios. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, nesta quinta-feira, o céu indica que pode ser um bom momento para se atentar às finanças e planos práticos. Poderá contar com análises de gastos que ajudem na prevenção de desafios na área material. Leão (23/07 - 22/08)O céu indica um dia desafiador para o signo de Leão, com possíveis reflexos emocionais e físicos. Pode ser um bom momento para se organizar e priorizar tarefas. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, este dia pressagia momentos de tensão no campo da comunicação. Interesses conflitantes nos relacionamentos podem levar a conflitos, ou mesmo a brigas. O céu indica que você deve tomar a iniciativa e fazer algumas concessões. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu aponta um período com chances de irritabilidade e conflitos em grupos, que pode levar a desavenças. A dica é manter o autocontrole para lidar bem com situações delicadas. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica tensões na convivência cotidiana, geralmente advindas de ideias contrastantes. Pode ser um bom momento para abrir espaço para o diálogo e conciliar interesses, administrando as diferenças com cuidado. Sagitário (22/11 - 21/12)O céu indica que o signo de Sagitário pode sentir uma impulsividade na busca por satisfação pessoal, que pode ser um reflexo de carências mal equilibradas. Evite soluções paliativas que possam pesar no bolso. Talvez seja um bom momento para buscar serenidade no recolhimento físico e emocional. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica que desafios podem tirá-lo da zona de conforto nesta quinta-feira. Controlar a ansiedade e agir de forma pensada é o caminho para lidar com tais mudanças. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, a combinação entre Lua, Marte e Plutão indica um dia desafiador para expressar suas ideias com clareza. Evite exageros e analise bem seus argumentos antes de expô-los. Aproveite críticas como aprendizado, sem se colocar na defensiva. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica um dia desafiador na área financeira e material, pedindo controle emocional e equilíbrio. Cultivar a calma pode ajudar a lidar claramente com os contratempos.