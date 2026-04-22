Áries (21/03 - 19/04)O céu indica que para o signo de Áries, a quinta-feira é dia de usar sua expressão pessoal para se destacar positivamente entre as pessoas. Se mostrar como alguém de opinião pode ser bem-visto, mas não se esqueça de controlar os gastos para evitar um consumismo exagerado. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica um envolvimento mais intenso com o lar nesta quinta-feira. Pode ser um bom momento para estreitar laços familiares em favor do bem-estar de todos. Lembre-se, porém, de respeitar o tempo de autocuidado e descanso, incluindo pausas na rotina. Gêmeos (21/05 - 20/06)O céu indica que esta quinta-feira para o signo de Gêmeos promete ser um dia de expressividade e trocas estimulantes que reforçam suas parcerias, graças a Marte, Saturno e Netuno. A dica é opinar com moderação sobre assuntos sensíveis ao grupo. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica um aumento na busca por conforto material durante esta Lua Crescente. Pode ser um bom momento para melhorar sua relação com o mundo físico e investir em bem-estar. Porém, antes de realizar mudanças, certifique-se de que estão alinhadas com o ambiente ao redor. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica um momento de autoafirmação motivado por ambições, criando oportunidades para ações significativas. Porém, há um alerta para evitar individualismo excessivo, que pode estressar suas relações. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica um dia emocionalmente intenso com chances de reações exageradas. Pode ser um bom momento para desacelerar e refletir sobre os aprendizados, dados os aspectos com Lua, Marte, Saturno e Netuno. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica uma onda de camaradagem e cooperação, motivando-o a envolver-se em ações voltadas para o bem comum. No entanto, é importante não ignorar seus próprios interesses devido à opinião da maioria. Mantenha-se fiel aos seus princípios. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica força nas ações voltadas a metas a longo prazo na área profissional. Há chances de ser produtivo e planejar estrategicamente, mas, é importante cuidar com ações arbitrárias. Sagitário (22/11 - 21/12)Nesta quinta para o signo de Sagitário, o céu sinaliza um momento propício para buscar ampliar potenciais pessoais, com foco em estudos e atividades que ressaltem suas habilidades. Lida com desafios diários que requerem empenho devido a uma interação tensa com Sol e Plutão. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica que hoje pode ser um momento de percepção aguçada para oportunidades e desafios. Avalie bem os riscos antes de tomar decisões importantes na gestão patrimonial. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, a quinta-feira pode destacar a importância da empatia e da escuta para equilibrar as parcerias e contornar tensões possíveis nas interações sociais. Na vida amorosa, a dinâmica do dia indica uma oportunidade para fortalecer laços afetivos, enfrentando situações difíceis em conjunto e buscando cultivar o afeto de maneira mais consistente. Peixes (19/02 - 20/03)Se você é do signo de Peixes, o céu indica proatividade diante das demandas cotidianas. Priorize tarefas para evitar estresse e desentendimentos devido à tensão com Sol e Plutão. Harmonizando suas ações individuais e em grupo, pode-se chegar a um consenso produtivo, vista a harmonia lunar com Marte, Saturno e Netuno.