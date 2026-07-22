Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, quinta-feira é um dia positivo para aprimorar as relações familiares e com pessoas queridas. Há chance de fortalecer a autoestima e encontrar apoio emocional e prático no lar. Touro (20/04 - 20/05)A quinta-feira para o signo de Touro traz harmonia por conta do trígono entre Lua e Mercúrio, complementando os interesses individuais, favorecendo a comunicação e destacando seu carisma. Gêmeos (21/05 - 20/06)O signo de Gêmeos pode encontrar um bom momento para se organizar financeiramente e em suas tarefas diárias no trabalho e em casa, graças a Lua e Mercúrio. Aprendizados do dia a dia ganham destaque, realçando seu potencial empreendedor. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica um dia potencialmente criativo e agradável. Há chance de ampliar sua sensibilidade e disposição para experimentar novidades, inclusive em grupos. Atividades culturais podem trazer satisfação pessoal. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica um bom momento para pensar sobre desafios na sua vida privada, já que a Lua e Mercúrio favorecem conversas na área familiar e em momentos de crise. Desfrute da tranquilidade do lar. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica um dia de sintonia no meio social com possíveis diálogos interessantes que facilitam a interação. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica chances de promoções profissionais e potencial cooperação em equipe. Esteja aberto a discussões e soluções em grupo para enfrentar os desafios. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu mostra uma quinta-feira marcada por novas vivências e parcerias que expandirão seu conhecimento. Isso se deve à ligação da Lua e Mercúrio com sua área espiritual. Sagitário (22/11 - 21/12)Visão geral para o signo de Sagitário na quinta-feira, uma maior conscientização acerca de melhorias necessárias em sua vida. No amor, a harmonia entre Lua e Mercúrio indica a chance de uma abordagem eficaz aos desafios cotidianos. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica uma aproximação com amigos, com maior entendimento proporcionado pela harmonia entre Lua e Mercúrio. Este pode ser um bom momento para compartilhar interesses culturais, abrindo espaço para novas parcerias. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica estímulo mental e enriquecimento profissional, sugerindo aprimoramento nas gestões e parcerias. Peixes (19/02 - 20/03)O signo de Peixes pode encontrar valor nas trocas humanas e em grupos. Experiências que ampliem a visão de vida estão indicadas pelo céu. A espontaneidade pisciana pode atrair interações positivas.