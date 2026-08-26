Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries a Lua Cheia pode tornar pequenas questões mais dramáticas do que são, então evite discussões e foque no equilíbrio emocional. Há a possibilidade de sua saúde precisar de mais atenção, por isso, fortaleça-a. O céu indica que é um bom momento para tomar iniciativas que tragam harmonia ao seu relacionamento amoroso. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, a Lua Cheia sugere um momento de busca por apoio emocional. Cuidado para não sobrecarregar os outros com suas expectativas ou cometer gafes sociais. A boa notícia é que a harmonia entre a Lua e Marte fortalece sua autoconfiança. Pode ser um bom momento para resgatar seu equilíbrio afetivo e renovar sua força de vontade. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica possíveis contradições que podem gerar conflitos entre a vida amorosa e o cotidiano. Organização será essencial para lidar com as demandas de trabalho e familiares. Pode ser um bom momento para diminuir o ritmo e focar nas prioridades. Seja objetivo e direcione energia onde fortalece a relação. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica que a Lua Cheia pode intensificar as emoções, causando possíveis interpretações precipitadas dos acontecimentos, devido a tensão com Sol, Mercúrio e Urano. Pode ser um bom momento para canalizar essa intensidade em atividades prazerosas ao ar livre, aproveitando o aspecto positivo da Lua com Marte. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica que as oscilações emocionais da Lua Cheia podem interferir na administração dos assuntos práticos do dia a dia, devido ao tensionamento de Sol, Mercúrio e Urano. Evite decisões precipitadas e impulsivas. Por outro lado, a harmonia entre Lua e Marte pode fortalecer o discernimento, indicando um bom momento para fazer escolhas conscientes. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, a Lua Cheia em tensão com Sol, Mercúrio e Urano indica possibilidade de maior sensibilidade emocional. Dica: trabalhe sua autoconfiança diante de desafios, a harmonia Lua-Marte pode ser sua aliada. É um bom momento para diminuir o ritmo e priorizar o bem-estar pessoal. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica que especulações podem distorcer a visão real dos desafios, que podem parecer maiores do que são. Há chance de que percepções dúbias afetem relacionamentos afetivos. Dica: procure ouvir e compreender antes de concluir. Cuide da saúde e valorize a confiança nas relações. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica que há chances de uma busca impulsiva por compensações emocionais. Sua atenção pode ser atraída para desfrutar de prazeres de maneira irrefletida, o que poderia resultar em contratempos sociais e financeiros. Pode ser um bom momento para desviar tensões através de momentos agradáveis que reforcem parcerias. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica que pode haver um conflito entre as responsabilidades do amor e do trabalho. Equilibrar essas demandas será fundamental. As iniciativas claras são bem-vindas, ajudando a realinhar prioridades sem perder a conexão amorosa. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica que uma Lua Cheia em tensão com Sol, Mercúrio e Urano pode intensificar emoções nas interações diárias. Busque esvaziar a mente, momentos de calmaria e atividades prazerosas leves para equilibrar as energias. Com a Lua e Marte em harmonia, aproveite para equilibrar as energias. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica um momento de cautela com relação ao universo material. A Lua Cheia em conexão com Sol, Mercúrio e Urano sugere uma avaliação cuidadosa dos investimentos para evitar prejuízos. Mais, a harmonia da Lua com Marte aponta para a possibilidade de soluções criativas e eficazes na gestão de seus recursos. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, a Lua Cheia indica possibilidade de desencontros entre sentimentos e atitudes, já que está tensa com Sol, Mercúrio e Urano. Evite reações impulsivas e procure por momentos leves e agradáveis. A harmonia entre Lua e Marte sugere que demonstrações de carinho podem fortalecer suas relações neste dia.