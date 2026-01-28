Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, esta quinta-feira marca um momento de despertar emocional e reflexões intensas sobre a vida e os desafios a superar. Pode ser um bom momento para desenvolver maturidade e um sentido de propósito mais forte. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica um dia de reflexões íntimas na área das amizades, com a Lua favorecendo um recolhimento voltado ao desenvolvimento pessoal. Há chance de sentimentos a enfrentar. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica uma possível oportunidade de ajustar parcerias, especialmente na área de trabalho e no âmbito das amizades. Todavia, evite criar expectativas que talvez não sejam correspondidas. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica que pode ser um bom momento para buscar objetividade e disciplina em seus ideais de vida, especialmente na área profissional. Organize bem suas metas e planeje seu trabalho para evitar desvios de rumo. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica uma fase de busca por significados mais amplos para aspectos privados da vida, com possível ampliação de perspectivas. Ponderação é aconselhada para evitar expectativas irreais, devido à tensão com Saturno e Netuno. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica um período de transformação em seus relacionamentos. Avalie o que precisa ser melhorado nas parcerias e livre-se de comportamentos que não estão funcionando. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, essa quinta-feira indica que pode ser um bom momento para focar na atenção com o cotidiano e nas parcerias diárias, especialmente na área das rotinas e dos relacionamentos. Busque acordos na divisão de responsabilidades sem impor regras ou avaliar o comprometimento alheio. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica que canalizar a criatividade no cotidiano pode ser um diferencial hoje. A Lua transita entre a área dos prazeres e das rotinas, favorecendo a articulação nos afazeres. Mantenha o foco e a disciplina. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário nesta quinta-feira , o céu indica que pode ser um bom momento para sair da zona de conforto e explorar novos caminhos na área social. No entanto, procure ter clareza sobre o que realmente deseja. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica que é um bom momento para mergulhar em temas de interesse, pois a mente oscila entre atividade e introspecção. Lidar com desafios exige maturidade e paciência. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica que a estruturação de ideias e a organização da vida são fundamentais nessa quinta-feira. Pode ser um bom momento para lidar com restrições financeiras, requerendo flexibilidade. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes nesta quinta, o céu indica que pode ser um bom momento para colocar suas ambições em prática, com a Lua mexendo na sua área material. No entanto, busque discernimento entre o ideal e o real para evitar perda de tempo e dinheiro.