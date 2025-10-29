Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica um bom momento para solidificar relações afetivas e estreitar laços de amizade. Seja ponderado ao compartilhar detalhes sobre a vida pessoal, evitando excessos. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica que seu lado criativo pode destacar-se no trabalho, possível chance de melhorar processos. Na convivência com parceiros, evite estresse e busque o equilíbrio. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica uma forte conexão entre Lua e Vênus, proporcionando segurança nas metas pessoais. Cuidado para não agir com prepotência. Câncer (21/06 - 22/07)O imóvel e família ganham destaque no dia do signo de Câncer, onde há chance de curtir momentos de paz e prazer, graças à sintonia de Lua e Vênus. No entanto, é um bom momento para economizar, principalmente em relação a despesas domésticas. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, a quinta-feira traz o céu tensionado entre a área de relacionamentos e a familiar. Há possibilidade de conflitos, mas há também a chance de mostrar empatia e consolidar os vínculos. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica que a criatividade e versatilidade podem auxiliar nas tarefas práticas, proporcionando resultados inovadores. Cuidado com imprevistos que possam atrapalhar a conquista dos objetivos do dia. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica possibilidade de prazer em atividades sociais, elevando seu bom humor no convívio. Cuidado com esportes competitivos ou gastos extras, pode haver imprudências. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica que hoje pode haver desafios em ambientes competitivos. Mantenha a calma e encare as situações com otimismo. É um bom momento para trabalhar a estabilidade emocional. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu sugere um conforto emocional gerado por comunicações e amizades harmoniosas. Se antecipe aos desafios e mantenha-se conciliador em situações de conflito. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica prudência na gestão dos recursos na área profissional. Evite distrações sociais que afetem sua estabilidade financeira. Aquário (20/01 - 18/02)No signo de Aquário, a tensão entre a Lua e Marte pode indicar momentos de estresse na área profissional e até possíveis desentendimentos. O céu sugere manter a calma e o diálogo aberto para não prejudicar sua imagem. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica harmonia entre Lua e Vênus, favorecendo a inteligência emocional e a percepção face aos desafios. Porém, há chance de estresse devido à tensão entre a Lua e Marte. Seja sensato e evite reações impulsivas.