Áries (21/03 - 19/04)A tensão da Lua com Vênus sugere conflitos no convívio social. A autoestima fragilizada pode levar a gastos em excesso como forma de compensar carências emocionais. Aposte em prazeres pontuais e conscientes. Touro (20/04 - 20/05)Lua e Vênus em tensão no eixo trabalho e família sinalizam desgastes diante da dificuldade em conciliar rotinas e lidar com pressões externas. Trace prioridades claras e use a criatividade para encontrar soluções viáveis. Gêmeos (21/05 - 20/06)O atrito entre Lua e Vênus alerta sobre a necessidade de amadurecer ideias antes de compartilhá-las, prezando por uma postura serena ao se comunicar. Observar seus padrões e pensar de forma estratégica será essencial. Câncer (21/06 - 22/07)A oscilação financeira tende a refletir instabilidades emocionais trazidas pela tensão entre Lua e Vênus. Exercite o autocontrole para não ceder ao consumo e valorize momentos de prazer em ambientes íntimos e acolhedores. Leão (23/07 - 22/08)A tensão entre Lua e Vênus mostra um período de ajustes nas expectativas que cercam os vínculos afetivos. Conflitos de vaidade podem surgir, exigindo inteligência emocional e desapego de relações de dependência. Virgem (23/08 - 22/09)Lua e Vênus em oposição evidenciam a importância de não projetar frustrações em quem convive com você, pois isso pode afetar a rotina. Canalize emoções em atividades criativas e em reflexões pessoais profundas. Libra (23/09 - 22/10)A tensão entre Lua e Vênus evidencia frustrações em busca de compensação afetiva no convívio em grupo. Prefira prazeres seletos e apoie-se no círculo íntimo, que tende a lhe oferecer acolhimento neste momento. Escorpião (23/10 - 21/11)Lua e Vênus em tensão sugerem emoções mais intensas frente às pressões do dia. Evite assumir muitas responsabilidades e reconheça o aprendizado que pode surgir das experiências e dos desafios cotidianos. Sagitário (22/11 - 21/12)A comunicação fica sensível com a tensão entre Lua e Vênus, elevando os riscos de posturas impulsivas. Evite exposição excessiva, principalmente sobre assuntos pessoais. Aproveite para experimentar algo novo e fora da rotina.. Capricórnio (22/12 - 19/01)Lua e Vênus em tensão podem comprometer sua vida material, exigindo decisões menos emocionais e mais racionais. Encare as adversidades como pontos de virada capazes de gerar transformação e renovação. Aquário (20/01 - 18/02)Lua e Vênus em tensão destacam impasses afetivos nos relacionamentos. Carências e cobranças tendem a causar conflitos, pedindo empatia e compreensão. Veja obstáculos como chances de superar velhos padrões. Peixes (19/02 - 20/03)A Lua no setor de crise em tensão com Vênus pede cautela contra excessos emocionais frente aos desafios do cotidiano, que podem favorecer acúmulos emocionais que comprometem seu bem-estar. Priorize momentos de introspecção e expressão artística.