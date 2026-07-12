Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, esta segunda-feira indica um foco na família e nos relacionamentos mais próximos. O céu sugere um momento de reflexão sobre desafios domésticos, impulsionados pela presença de Mercúrio retrógrado. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica um estímulo para o pensamento criativo em relação ao cotidiano e aos relacionamentos. Valorize momentos para revisar e solucionar questões de comunicação, especialmente com Mercúrio retrógrado em foco. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu sugere investimentos em lazer e bem-estar. Essa fase nova da Lua pode trazer revitalização. Ainda assim, com Mercúrio retrógrado na área material, a dica é revisar os gastos e o orçamento. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu sugere um olhar mais cuidadoso para a vida íntima e as relações familiares. Ainda com Mercúrio retrógrado, pode ser uma boa chance para buscar aprimoramento pessoal e explorar novos potenciais. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu da semana proporciona uma chance de abandonar ideias limitantes e explorar novas perspectivas. Com Lua em nova fase despertando introspecção, pode ser um bom momento para rever suas ambições, pois Mercúrio retrógrado assinala desafios na área de crise. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, a segunda-feira traz um sentido de solidariedade e ações em conjunto voltadas para a rotina prática. O céu indica que com a Lua na área de amizades e material, é um bom momento para refletir sobre seus relacionamentos. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica um momento de destaque no trabalho com possibilidades de novas oportunidades. Contudo, pode ser interessante rever os atuais projetos e estratégias com Mercúrio indicando a necessidade de reflexão na área profissional. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu da semana indica um momento propício para reflexões introspectivas e depuração interior. É importante priorizar o bem-estar emocional e não se deixar afetar pela ansiedade. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica um processo de melhoria nos relacionamentos coletivos. Lua em seu setor íntimo traz novos desafios. Mercúrio retrógrado na mesma área solicita revisão de ambições. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, a semana sinaliza boas chances de melhoria na gestão profissional e nas tarefas diárias através de parcerias estratégicas. É interessante rever alguns acordos e identificar ajustes necessários para um melhor desempenho. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu da semana indica um bom momento para buscar bem-estar, seja por meio de práticas meditativas ou atividades culturais. Há chance de revisar rotinas e estabelecer novos critérios adaptados às necessidades atuais. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes nesta segunda-feira, o céu sugere agradáveis momentos de lazer introspectivos e com companhias selecionadas, podendo ajudar na autoestima e conexão com os queridos. Já com a Lua em fase nova, o cuidado na socialização se faz importante.