Áries (21/03 - 19/04)O céu do signo de Áries indica profundidade emocional nas interações íntimas. Há espaço para trocas carinhosas e demonstrações de afeto. A Lua Crescente estimula o otimismo e a construção de novos planos futuros. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica uma fase harmoniosa para relações e afetos. A convivência empática é favorecida pela oposição entre Lua e Vênus. Há espaço para diálogo e compartilhamento de interesses, aprofundando a cumplicidade. Gêmeos (21/05 - 20/06)O céu indica que o signo de Gêmeos pode viver uma relação prazerosa com a rotina, com harmonia em casa e no trabalho. As parcerias ganham força com a Lua Crescente, pedindo receptividade e solidariedade. Há espaço para gestos que aproximam e maior participação nos planos a dois. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica interações agradáveis em grupo, com carisma em alta devido a Lua e Vênus. Pode ser um bom momento para se articular coletivamente em prol da gestão das rotinas e do bem-estar. A Lua Crescente estimula a melhoria de hábitos. Leão (23/07 - 22/08)O céu indica um momento de conexão harmoniosa com a casa para o signo de Leão, com uma atmosfera afetuosa. Há espaço para criatividade no dia a dia e novas experiências nas relações sociais. Virgem (23/08 - 22/09)O signo de Virgem tende a ter uma comunicação mais suave e acolhedora hoje. Há espaço para conversas mais profundas nas relações afetivas e é um bom momento para dinamizar o lar com conforto. Libra (23/09 - 22/10)O signo de LIBRA pode ter sua criatividade e o ambiente valorizados pela conjunção Lua-Vênus na área material. A Lua Crescente na área comunicativa favorece diálogos claros nas relações, construindo harmonia. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Câncer, o céu indica interações agradáveis em grupo, com carisma em alta devido a Lua e Vênus. Pode ser um bom momento para se articular coletivamente em prol da gestão das rotinas e do bem-estar. A Lua Crescente estimula a melhoria de hábitos. Sagitário (22/11 - 21/12)O céu indica uma fase de autocuidado para o signo de Sagitário, com espaço para a cuidado emocional. Há chance de refletir sobre os sentimentos que precisam de acolhimento. A Lua Crescente pode tornar as emoções mais visíveis; vale pensar antes de se expressar. Capricórnio (22/12 - 19/01)O céu indica um período de empatia e generosidade para o signo de Capricórnio. A união entre Lua e Vênus favorece a harmonia nas amizades e no amor. Tenha atenção aos limites emocionais, evitando excessos e valorizando relações verdadeiras. Aquário (20/01 - 18/02)O céu indica um envolvimento prazeroso nos afazeres e metas profissionais para o signo de Aquário, com resultados positivos. Nas relações, há uma energia mais leve. A Lua Crescente estimula parcerias e novas experiências. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, há espaço para prazer e aprendizado, estimulando a vocação. A vida afetiva pode ter momentos inspiradores. No trabalho, demandas crescem, mas evite sobrecarga.