Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica uma abertura intelectual e interpessoal, incentivando a comunicação e as parcerias. A presença da Lua na área de relacionamentos sugere uma vivência agradável da rotina doméstica. No amor, é importante manter a disciplina para proteger seu romance. A Lua solicita uma postura reflexiva, então respire fundo e repense suas ações. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica a importância de organizar pensamentos e criar hábitos produtivos para lidar com as demandas diárias. Há uma chance de a comunicação se destacar, iluminando ideias e carisma. Na área amorosa, é relevante ter cuidado e paciência ao lidar com conflitos e tarefas. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu sugere que uma união de esforços pode ser útil para lidar com demandas complexas nesta segunda-feira, 15/06. Com a Lua passando por sua área social, pode ser um bom momento para interagir. Há a possibilidade de um maior entendimento sobre finanças com a entrada do Sol na área material. No amor, a dica é focar na relação emocional e evitar problemas que possam desequilibrar seu coração. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, a semana sugere uma jornada emocional profunda, com a Lua indicando momentos de introspecção e autoconhecimento. Há chance de revigorar sua confiança, à medida que o Sol chega ao seu signo. No amor, tente evitar tensões, a Lua lhe incentiva a fortalecer vínculos com cuidado e afeto. Leão (23/07 - 22/08)O céu na semana para o signo de Leão destaca que trocas e ligações sociais podem ser fortalecidas, com a Lua favorecendo a comunicação. Na área de crises, o Sol pode trazer novas perspectivas para enfrentar desafios. No amor, um cuidado maior com problemas pessoais pode ser necessário, já que as soluções nem sempre são simples. A Lua pede reflexão e controle emocional. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, a semana mostra um momento de atenção às responsabilidades, com chances de produtividade elevada devido à Lua transitando na área de trabalho. A coletividade pode inspirar, indicando um bom momento para criar parcerias, já que o Sol entra na área das amizades. No amor, não permita que os problemas dominem a relação. Olhar para o positivo entre vocês pode trazer uma melhora. Seja sensato nas decisões e harmonize seus sentimentos com a convivência a dois. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica um período de introspecção para amadurecimento e renovação de ambições pessoais, com a Lua passando da área espiritual para o seu signo. Seus talentos afloram e podem impulsionar a carreira. Na vida sentimental, surge uma possibilidade de discutir responsabilidades emocionais com a pessoa amada, buscando equilíbrio no relacionamento. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, esta semana pode ser um bom momento para enfrentar as frustrações e focar nos desejos profundos. Havendo a chance de fortalecimento interior, já que a Lua se movimenta em uma área sensível. Procure alimentar sua fé e destaque suas vocações, com a entrada do Sol em uma área espiritual. No amor, tente manter o equilíbrio em vez de se preocupar com coisas menores. As forças da Lua indicam a possibilidade de criar uma realidade afetiva mais coerente, se houver calma e persistência. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, a semana aponta uma fase de fortalecimento nas relações de confiança e surgimento de parcerias para lidar com as demandas crescentes. O Sol indica um bom momento para valorizar suas ambições e buscar fortalecimento pessoal. Na vida amorosa, pode ser um momento de manter a calma e ter uma postura confiante, respeitando as diferenças e cultivando as afinidades com a pessoa amada. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, os compromissos obrigatórios podem ser agradáveis, alimentando suas ambições e aumentando a confiança para acolher novas chances. Essa fase é marcada pela Lua em sua área profissional diária. As parcerias podem florescer com a entrada do Sol na área dos relacionamentos. Na vida amorosa, talvez seja desafiador lidar com seu parceiro. As energias da Lua indicam que pode ser necessário repensar como está sua vida amorosa. É fundamental considerar as necessidades do seu parceiro de maneira sensata e constante. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, a semana revela uma fase cheia de significados nas experiências comunitárias, com chance para expandir seus horizontes. O céu indica que a saúde e a rotina diária podem receber um impulso de vitalidade com a entrada do Sol nessa área. No amor, é um bom momento para revisitar a autenticidade na relação e garantir o respeito pelas diferenças pessoais, dando mais vivacidade à rotina a dois. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu da semana desperta o lado acolhedor e deixa o ambiente doméstico harmonioso. Aproveite para curtir e beneficiar o lar. A entrada do Sol na área do prazer eleva o bem-estar e a cultura. No amor, apesar dos desafios, a chance é de perseverar. A Lua sugere uma reavaliação sincera da convivência a dois. Priorize seus sentimentos para que conflitos cotidianos não desestabilizem a relação.