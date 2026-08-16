Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, a semana sugere uma atuação mais contundente em parceria, principalmente em relação as responsabilidades compartilhadas e questões financeiras. A Lua transita no eixo trabalho-relacionamentos, indicando um bom momento para ordenar os recursos. O ingresso do Sol na área de rotinas e saúde é uma dica para cuidar da vitalidade e disposição no dia a dia. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica uma necessidade de valorizar hábitos saudáveis e condutas éticas nas rotinas e interações humanas. A Lua transitando na área cotidiana-espiritual e crescendo na área de relacionamentos, destaca a relevância do engajamento nas causas comunitárias. O ingresso do Sol na casa social, anima a busca por leveza e prazer em experiências compartilhadas. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica uma tendência de maior introspecção, em busca de autoconhecimento e conexão com quem confiamos. Há chance de momentos calorosos e de acolhimento com a Lua crescendo na casa dos relacionamentos e o Sol ativando a área familiar. Pode ser um bom momento para aprofundar laços de confiança e segurança emocional com pessoas próximas. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica que este pode ser um bom momento para se conectar com as necessidades das pessoas e se engajar em ações coletivas. O movimento dos astros na área dos relacionamentos e da família destacam essa tendência. Enquanto isso, a entrada do Sol na área das ideias pode dinamizar sua comunicação, fortalecendo o diálogo. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu desta segunda-feira indica possibilidade de melhorar a convivência e o dia a dia, tanto em casa quanto no trabalho. O Sol na área material, destaca a chance de fazer bons investimentos. Foco em equilíbrio e harmonia! Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu da semana indica a possibilidade de usar suas habilidades práticas para gerir melhor o quotidiano, graças à Lua no eixo material-social e sua fase crescente na área da comunicação. Com o Sol em seu signo, pode haver uma grande chance de se expressar com mais autenticidade e carisma, fortalecendo a autoconfiança. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu aponta para um fortalecimento da sua característica acolhedora. Com a Lua transitando entre o seu signo e a área familiar, é um bom momento para construir bases sólidas nas relações. Já o Sol, ao chegar na área de crise, possibilita uma consciência maior sobre as emoções envolvidas. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu da semana pode trazer momentos de reflexão e superação de desafios. Há uma tendência para uma comunicação eficiente e o entendimento profundo de situações difíceis. Além disso, o Sol sugere um fortalecimento dos laços sociais, com possibilidade de viver experiências enriquecedoras em grupo. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, a semana aponta que parcerias podem ser essenciais para superar desafios do dia a dia com a Lua na área das amizades e material. Enquanto o Sol se move para a área profissional, dando suporte para impulsionar suas ambições e habilidade empreendedora. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica que será uma semana para ser proativo e atualizar responsabilidades. Pode ser um bom momento para valorizar e melhorar suas habilidades, com o Sol movendo-se para uma área mais espiritual. No amor, a dica é incentivar a participação e a renovação de projetos compartilhados, fortalecendo a parceria. Fique atento a possíveis novas amizades e compreensões mais profundas advindas da transição do Sol. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica uma semana de solidariedade e abertura para colaborações para enfrentar os desafios, sobretudo no trabalho. Além disso, a entrada do Sol na área íntima promove um fortalecimento interno e uma consciência de si mesmo. Peixes (19/02 - 20/03)Para Peixes nesta segunda-feira, o céu indica chances de maior abertura emocional, com prazer em dividir momentos importantes com amigos. A Lua favorece a espiritualidade enquanto o Sol na área de relacionamentos traz oportunidades de parcerias e fortalecimento dos laços. Este pode ser um bom momento para aproveitar e consolidar vínculos afetivos.