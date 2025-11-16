Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, com a entrada do Sol na área espiritual, a semana traz um reforço da fé e revigora suas vocações, especialmente na Lua Nova. Aproveite para revisar e ajustar seus projetos como parte do autoconhecimento, seguindo o que Mercúrio retrógrado indica. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica que pode ser um bom momento para fortalecimento interior. A chegada do Sol na área íntima possibilita lutar por suas ambições de maneira autêntica. Mercúrio retrógrado sugere a necessidade de rever as prioridades. A Lua Nova pode revigorar os relacionamentos. Gêmeos (21/05 - 20/06)A semana sinaliza um momento acolhedor para o signo de Gêmeos, favorecendo a conexão nas parcerias com a entrada do Sol na área dos relacionamentos. Fique atento a pontos que precisam de revisão em sua vida, enquanto também busca melhorar hábitos e revigorar a saúde. No amor, a Lua Nova sinaliza um tempo de cuidar mais do vínculo sincero com seu parceiro, intensificando o envolvimento afetivo. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, a segunda-feira indica um bom momento com a Lua Nova na área dos prazeres e a chegada do Sol na área do cotidiano e da saúde. Você pode se dar bem com a vida, valorizar suas habilidades e estar aberto a contatos que beneficiem seus interesses. Fique de olho no que Mercúrio retrógrado pode sinalizar e faça eventuais revisões necessárias. Leão (23/07 - 22/08)Signo de Leão, o céu indica que pode ser um bom momento para interações sociais, com chances de experiências coletivas gratificantes. Ponderar bem antes de decidir é aconselhado para evitar erros desnecessários. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica um destaque na comunicação, que pode levar a uma troca de ideias produtiva. A área familiar também ganha destaque, podendo ser um bom momento para se dedicar às tarefas de casa. Fique atento a possíveis ajustes necessários, já que Mercúrio está retrógrado. Libra (23/09 - 22/10)O céu indica para o signo de Libra uma semana propícia para comunicação e intercâmbio de ideias. É um ótimo momento para expandir o conhecimento. Vale a pena também ficar de olho no orçamento e otimizar recursos, seguindo sugestões de Mercúrio retrógrado e a chegada da Lua Nova. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica potencial para empreender, com o Sol brilhando na área material. A chegada da Lua Nova sugere uma postura aberta a mudanças, mas tome cuidado para ponderar os prós e contras dos eventos, já que Mercúrio está retrógrado. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu desta segunda-feira indica maior consciência do seu próprio potencial e necessidade de soltar o que já não serve. Com a Lua Nova e a entrada do Sol em Sagitário, aprimore-se com os desafios. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para quem é do signo de Capricórnio, o céu indica a possibilidade de uma semana mais introspectiva. Há chance de dificuldades surgirem para fortalecimento pessoal. O sol na área de crise e Mercúrio retrógrado podem trazer esse panorama. Considere o apoio dos amigos. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica renovação de ambições profissionais e revitalização de parcerias. É um bom momento para refletir sobre desafios e crescer com eles. No amor, priorizar o relacionamento e buscar o equilíbrio emocional pode trazer serenidade e clareza. Manter o diálogo em primeiro plano pode ser um diferencial. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica um momento de refortalecimento de ideais e um aumento da produtividade no trabalho. Pode ser uma boa hora para identificar e corrigir falhas na trajetória. No amor, a Lua Nova sugere a necessidade de decisões assertivas e equilíbrio entre problemas e compromissos da relação.