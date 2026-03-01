Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries o céu indica uma semana que pede estratégia, organização e convivência harmônica. Isso se deve à entrada de Marte na área de crises e ao surgimento da Lua Cheia no dia a dia. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, a semana traz movimento e interação. A entrada de Marte na área das amizades pode acirrar os ânimos, aumentando as chances de conflitos. A Lua Cheia reforça essa tendência na área social. Cuidado com as expectativas e busque harmonia. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para quem é do signo de Gêmeos, a semana promete proatividade e dedicação no trabalho, com oportunidade para se envolver em projetos apaixonantes, porém estressantes. É um bom momento para organizar a rotina e dar mais atenção à casa, em resposta à lua cheia na área doméstica. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica uma semana de expressividade intensa e coragem para explorar novas experiências. Com Marte entrando na área espiritual, há chance de você trilhar este caminho instintivamente, alimentado por sua fé. Aproveite esta energia para inspirar pessoas, mas evite dominá-las. Leão (23/07 - 22/08)Segunda-feira será de intensidade para o signo de Leão. O céu indica que haverá chance de vivências mais profundas com suas paixões. No entanto, controle impulsos com gastos repentinos, já que a Lua está na área financeira. Virgem (23/08 - 22/09)O céu indica dinâmica nas parcerias para o signo de Virgem, bem como ações em grupo, apesar de possíveis conflitos. Marte sinaliza desafios na área dos relacionamentos. Dica: equilibre suas expectativas e modere suas reações, especialmente com a Lua Cheia em seu signo. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, essa segunda-feira pode ser um dia produtivo em suas rotinas diárias, graças a um céu que estimula a proatividade. No entanto, cuidado com o estresse, uma vez que Marte passa a atuar na área cotidiana. Tente ser sereno ao lidar com os problemas, pois há uma Lua Cheia na área de crise. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica um dia significativo nas interações coletivas. Há chance de conflitos, pois Marte entra na área social. Busque equilíbrio entre público e privado com a Lua Cheia na área de amizades. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica que pode ser um bom momento para investir na organização do lar, trazendo mais dinamismo ao cotidiano. No entanto, cuidado com tensões em sua convivência diária, a entrada de Marte na área familiar sinaliza possíveis conflitos. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica início de semana com forte expressividade e assertividade, dando ânimo às ideias e ações concretas. Porém, há chance de se envolver em discussões intensas que podem evoluir para conflitos. É preciso prezar pela ética e solidariedade, pois a Lua está cheia na área espiritual. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica praticidade, desejos de avanços e conquistas na área material, graças a entrada de Marte. Cuidado com gastos impulsivos, mantenha o controle financeiro. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica chance de ação em busca de objetivos imediatos e protagonismo. A harmonização de ações individuais e grupais na área dos relacionamentos, devido à Lua Cheia, é essencial.