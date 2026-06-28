Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica que é um bom momento para refletir sobre a carreira, pois as possíveis tensões na área profissional podem se intensificar até o final de semana. Há também sinais de que as relações familiares podem levá-lo a um estado de revisão. Tenha em mente a importância de fortalecer sua rede de apoio. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica um aumento na busca por experiências que tragam significado e fortaleçam laços de amizade, graças à Lua que transita na área espiritual e de amizades. A área familiar também destaca-se com a presença de Júpiter e as reflexões são incentivadas por Mercúrio retrógrado na área de comunicação. Gêmeos (21/05 - 20/06)Na segunda-feira, o céu indica que há chance de autoconhecimento e aprimoramento pessoal para o signo de Gêmeos. Pode ser um bom momento para rever sua relação com as finanças, por causa de Mercúrio retrógrado na área material. Câncer (21/06 - 22/07)O signo de Câncer pode vivenciar uma semana favorável aos encontros e amadurecimentos em grupo. O momento exige uma revisão de prioridades e melhor gestão das finanças. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica uma imersão na vida pessoal nesta segunda-feira, possibilitando ajustes e melhorias diárias. O momento é favorável para se fortalecer mediante desafios, com a Lua cheia em movimento e Mercúrio retrógrado. Júpiter entra em Leão, elevando a autoconfiança.n Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica uma semana de busca por união e reflexões sobre vínculos genuínos. Momento propício para lidar com desafios como oportunidade de aprimoramento. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica possibilidade de maior dedicação ao trabalho e revisão de rotinas, já que a Lua passa pelo cotidiano familiar e Mercúrio pelo campo profissional. Júpiter sugere expansão das parcerias, especialmente nas amizades. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, a semana promete ser instigante no aspecto intelectual. A lua cheia transita entre comunicação e interação social, favorecendo trocas produtivas e reflexões profundas. Pode ser um bom momento para progredir na carreira, com Júpiter movendo-se para a área profissional. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica revisões voltadas a ações práticas para melhor organização diária e finanças. A Lua percorre a área financeira-familiar e Mercúrio retrograda na área patrimonial. Júpiter em posição estratégica sugere expansão de consciência e propósitos maiores. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu sugere a necessidade de se mostrar autêntico e reavaliar sua conexão com certas pessoas. Júpiter entrando na área íntima indica maior atenção aos desafios no amor e mote para repensar atitudes, fortalecendo a responsabilidade afetiva. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica a possibilidade de reflexões e mudanças comportamentais, com chance de rompimento de padrões nocivos, principalmente na área financeira. O período pode ser um bom momento para expansão das conexões afetivas, com Júpiter na área dos relacionamentos. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica aprimoramento na percepção sobre a importância de unir interesses coletivos e individuais, graças à Lua cheia e Mercúrio retrógrado na área social. É uma boa fase para expandir rotinas com a entrada de Júpiter na área do cotidiano.