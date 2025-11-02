Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, a segunda-feira traz um convite para se dedicar mais à vida em casa, buscando harmonia e boa gestão dos recursos. A Lua indica que pode ser um bom momento para fortalecer a fé e buscar recolhimento emocional. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu de hoje ressalta a necessidade de manter a calma diante das adversidades para preservar a lucidez na comunicação. Essa constatação é ainda mais relevante com a Lua em sua fase cheia em seu signo, o que pode aguçar as emoções. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, este é um momento para despertar o lado generoso, especialmente com amigos. Cuidado para que as necessidades coletivas não afetem sua saúde financeira. O céu indica a união com seus pares por um cotidiano prazeroso, enquanto Marte entra na área de relacionamentos e Vênus na rotina. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, esta segunda-feira pode ser produtiva, tanto para metas pessoais quanto para interações sociais, graças ao céu que liga o trabalho a amizades. Aproveite seu carisma para aliviar a tensão diária. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, a semana indica um momento de amadurecimento e consciência sobre desafios, auxiliando na organização pessoal e cotidiana. Com a Lua na fase cheia e na área do trabalho, emoções podem emergir. Seja acolhedor e sociável, pois Vênus e Marte mudam para a área familiar e social, respectivamente. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica amadurecimento nos relacionamentos e aponta para uma fase de maior empatia e colaboração no dia-a-dia. No campo amoroso, é recomendado resolver questões pendentes e evitar envolvimento em conflitos alheios. Libra (23/09 - 22/10)Consolide parcerias para atender ao crescimento de demandas e garantir estabilidade financeira. Valorize sua força criativa, o céu indica que ela será útil. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, a semana sugere cuidado com o próprio bem-estar e atenção à qualidade de suas relações, tendo em vista a Lua em seu ciclo cotidiano-espiritual. A estima elevada e a disposição fazem você mais produtivo, uma vez que Vênus entra em seu signo. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica aperfeiçoamento no círculo de confiança, algo valioso para lidar com a rotina. A Lua em tensão indica superação de desafios emocionais. Com Vênus em crise e Marte em seu signo, é hora de fortalecer-se. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica crescimento na compreensão do outro e na dinâmica de relacionamentos. Seja generoso, mas não negligencie a prudência, pois Vênus sugere cooperação com amigos e Marte sinaliza desafios a serem gerenciados. Aquário (20/01 - 18/02)O céu da semana estimula seu raciocínio e capacidade de diálogo na condução das tarefas diárias, favorecendo acordos e trocas produtivas, com a Lua atuando no eixo comunicação-cotidiano e sua fase cheia iluminando o setor familiar. Peixes (19/02 - 20/03)O céu da semana incentiva você a investir em bem-estar e em momentos de lazer compartilhados, com a Lua transitando no eixo material e sua fase cheia iluminando a casa da comunicação, favorecendo trocas sociais.