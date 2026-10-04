Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, a Lua Nova indica renovação nas relações e novas ideias. Pode ser um período para você estabelecer novos acordos. Contudo, há chance de conflitos de autoridade; aja com diplomacia. Touro (20/04 - 20/05)O signo de Touro pode ter uma fase de revitalização nos hábitos e saúde com a Lua Nova, embora desafios complexos exijam paciência. No amor, vale renovar a convivência buscando mais saúde e prazer. Mantenha a colaboração sem excesso de controle. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica mais abertura para interações sociais. Há espaço para alegria e espontaneidade nas relações afetivas. É um bom momento para exercitar a diplomacia e moderar impulsos em discussões, preservando a harmonia. Câncer (21/06 - 22/07)A Lua Nova no signo de Câncer destaca o lar e as relações íntimas, favorecendo renovação. É tempo de equilibrar vida pessoal e carreira, e disciplinar as finanças. No amor, renove hábitos e cuide para que pressões externas não interfiram. Leão (23/07 - 22/08)A Lua Nova na casa das ideias estimula novas perspectivas para o signo de Leão. Pode ser um bom momento para rever conceitos no amor e na convivência. Evite polêmicas ideológicas e discussões para provar um ponto. Virgem (23/08 - 22/09)O signo de Virgem pode encontrar motivação para diversificar seus recursos. A Lua Nova indica renovação de acordos sobre segurança nas relações. É importante ter prudência com investimentos e decisões impulsivas, devido à oposição Sol-Saturno. Libra (23/09 - 22/10)A Lua Nova no signo de Libra renova ambições e o desejo de crescer pessoalmente. Pode haver desafios com resistências em relações. Vale evitar imposições nas mudanças. Escorpião (23/10 - 21/11)A Lua Nova no seu céu sinaliza renovação para o signo de Escorpião, ajudando a diversificar estratégias frente aos desafios. Nas relações, há chance de renovação emocional. É importante evitar radicalismos e preservar a estabilidade cotidiana. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, a Lua Nova renova o olhar sobre o círculo social, valorizando conexões inusitadas. No amor, há frescor nas relações, mas o céu indica cautela ao expor a intimidade ou conflitos a influências externas. Capricórnio (22/12 - 19/01)A Lua Nova estimula o signo de Capricórnio a buscar realizações profissionais e planejar o futuro. Pode haver desafios competitivos no ambiente e nas relações. Use inteligência e estratégia para lidar com tensões na comunicação. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, a Lua Nova na área espiritual convida a sair da rotina e ampliar horizontes. No amor, há renovação das perspectivas e estímulo a novas experiências. Evite discussões, priorizando o aprendizado e as trocas. Peixes (19/02 - 20/03)A Lua Nova na área íntima promove renovação profunda para o signo de Peixes. Há espaço para redescobrir desejos nas relações. Vale administrar limitações com flexibilidade para não comprometer a proximidade.